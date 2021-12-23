«التعبئة والإحصاء»: زيادة عدد المنشآت الرياضية بنسبة 0.6% في 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، الموافق 23 ديسمبر 2021 «النشرة السنوية لإحصاء النشاط الرياضي في المنشآت الرياضية لعام 2020».

أهم المؤشرات الإحصائية

ومن أهم المؤشرات الإحصائية ما يلي:

بـلغ عدد المنشآت الرياضية 5157 منشأة رياضية عام 2020 مقابل 5126 منشأة عام 2019 بزيادة قدرها 0.6 %.

الأندية الرياضية

بلغ عدد الأندية الرياضية 722 ناديا «86 حكوميا، 92 عام /أعمال عام، 544 خاصا»، عام 2020 مقابل 746 ناديا «86 حكوميا، 98 عام /أعمال عام، 562 خاصا» عام 2019 بانخفاض قدره 3.2%، ويرجع انخفاض عدد الأندية عام 2020 إلى توقف أو هدم أو استبعاد أو تصفية النشاط لبعض الأندية.

الفرق بالأندية الرياضية

عدد الفرق بالأندية الرياضية 15558 فريقا «860 حكوميا، 1353 عام /أعمال عام، 13345 خاصا» عام 2020 مقابل، 16080 فريقا، «1165 حكوميا، 1462 عام /أعمال عام، 13453 خاصا» عام 2019 بانخفاض قدره 3.2 %.

عدد اللاعبين

عدد اللاعبين 211.4 ألف لاعب عام 2020 مقابل 224.6 ألف لاعباً عام 2019 بانخفاض قدره 5.9%. كما بلغ عدد المدربين 11.3 ألف مدرب عام 2020 مقابل 10.2 ألف مدرب عام 2019 بزيادة قدرها 11.1%.

عدد المباريات 73 ألف مباراة عام 2020 مقابل 84.9 ألف مباراة عام 2019 بانخفاض قدره 14.1%.

مراكز شباب المدن

عدد المراكز 498 مركزاً عام 2020 مقابل 481 مركزاً عام 2019 بزيادة قدرها 3.5%، كما بلغ عدد الفرق 10.7 آلاف فريق عام 2020 مقابل 12.7 ألف فريق عام 2019 بانخفاض قدره 15.7%.

عدد اللاعبين 94 ألف لاعب عام 2020 مقابل 101 ألف لاعب عـام 2019 بانخفاض قدره 7.1% وبلغ عدد المباريات 17.7 ألف مباراة عام 2020. وبلغ عدد المدربين 5481 مدربا عام 2020 مقابل 7219 عام 2019 بانخفاض قدره 24.1 %.

مراكز شباب القرى

عدد المراكز 3937 مركزا عـام 2020 مقابل 3899 مركـزاً عـام 2019 بزيادة قدرها 1%، كما بلغ عدد الفرق 22.8 ألف فريق عام 2020 مقابل 25.8 ألف فريق عام 2019 بانخفاض قدره 11.8%. بلغ عدد اللاعبين 183 ألف لاعب عام 2020. وبلغ عدد المباريات 42 ألف مباراة عام 2020. وبلغ عدد المدربين 11088 مدربا عام 2020 مقابل 12237 عام 2019 بانخفاض قدره 9.4 %.

مؤشرات ذوي الصعوبات

عدد الفرق ذوي الصعوبات بالأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية 2194 فريقاً عام 2020. وبلغ عدد اللاعبين ذوي الصعوبات بالأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية 15173 لاعباً عام 2020. ويبلغ عدد المباريات التي شارك فيها اللاعبين ذوي الصعوبات.

3836 مباراة في مختلف الألعاب الرياضية خلال عام 2020

بلغ عدد المدربين لذوي الصعوبات بالأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية 715 مدربا عام 2020.