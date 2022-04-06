ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في منتصف التعاملات

شهدت منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء في البورصة المصرية، ارتفاع المؤشرات بشكل جماعي، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.18% إلى مستوى 11401.3 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.19%، عند مستوى 1938.32 نقطة.

«إيجي إكس 100» يصعد 0.23%

وصعد مؤشر البورصة «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.23%، بحلول منتصف تداولات الجلسة عند مستوى 2941.55 نقطة، كما ارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.25% عند مستوى 1966.76 نقطة.

قيم التداولات ومكاسب رأس المال السوقي

بلغت قيم وأحجام التداولات، وقت كتابة التقرير نحو 241 مليون جنيه، من خلال التداول على 109.5 مليون سهم عبر تنفيذ 8481 صفقة، فيما جرى التداول على 159 سهما، ارتفع 32 منها، فيما انخفض 17 سهما واستقر 110 دون تغيير.

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي بالبورصة، في منتصف التعاملات، نحو 473 مليون جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 733.424 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف مقاومة 11600 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ استقرار مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» فوق مستوى 11400 نقطة، يدفعه إلى مستوى مقاومة رئيسي عند 11600 نقطة، وفي حالة عدم نجاح المؤشر الرئيسي في الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي 11400 نقطة قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 11300 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف مقاومة 1960 نقطة

يتوقع «عيد» أنّ استقرار المؤشر السبعيني فوق مستوى 1900، يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 1960 نقطة، وحال ظهور عمليات بيع وجني أرباح قرب مستوى المقاومة الرئيسي، قد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 1900 نقطة.