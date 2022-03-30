البورصة تخسر 4.6 مليار جنيه وسط تراجع جماعي للمؤشرات

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تراجعات جماعية، وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، متراجعا بنسبة 1.35% عند مستوى 11239.21 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.57% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1917.55 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 2900.2 نقطة متراجع بنسبة 0.63%.

«إيجي إكس 50» يتراجع بنسبة 0.5%

وتراجع مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.5%، ليغلق الجلسة عند 1932.28 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.8 مليار جنيه، من خلال التداول على 326.4 مليون سهم، وتنفيذ 31662 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 193 سهمًا، إذ ارتفع 31 سهما، مقابل انخفاض 89 سهمًا، واستقرار 73 سهمًا دون تغيير.

خسائر رأس المال السوقي

واختتم رأس المال السوقي للبورصة، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 726.623 مليار جنيه، بخسائر 4.5 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب إلى الشراء بصافي 1.09 مليار جنيه للمصريين، و20.8 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع، بصافي 1.1 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف مقاومة 11400 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن مبيعات المؤسسات المالية الأجنبية دفعت مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إيجي إكس 30»، إلى الإغلاق على تراجع، مع جني الأرباح بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي.

وأضاف عيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن استقرار المؤشر الثلاثيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 11200 نقطة، من الممكن أن يدفع المؤشر لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 11400 نقطة، واختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني 11600 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 70» يستهدف مقاومة 1960 نقطة

وتابع عيد، أنه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، استقر أيضاً بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم، بينما نجح في الحفاظ والاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي 1900 نقطة.

وتوقع عيد، أنه في حالة الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر السبعيني، من الممكن أن يتجه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 1960 نقطة، وفي حالة عدم نجاح المؤشر في الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي قد يختبر مستوى الدعم الثاني عند 1860 نقطة.