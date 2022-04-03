12.7 مليار جنيه مكاسب البورصة المصرية في أولى جلسات شهر رمضان

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع وشهر رمضان، على ارتفاعات جماعية، وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعًا بنسبة 2.88% عند مستوى 11562.21 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.82% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1925.82 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 2931.44 نقطة مرتفع بنسبة 1.3%.

«إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 1.79%

وارتفع مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 1.79%، ليغلق الجلسة عند 1962.16 نقطة، وبلغت قيم التداولات 561.2 مليون جنيه، من خلال التداول على 146.5 مليون سهم، وتنفيذ 24072 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 183 سهمًا، إذ ارتفع 69 سهما، مقابل انخفاض 24 سهمًا، واستقرار 90 سهمًا دون تغيير.

واختتم رأس المال السوقي للبورصة، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 739.126 مليار جنيه، بمكاسب 12.7 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب إلى الشراء بصافي 9.3 مليون جنيه للمصريين، و30.3 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات العرب إلى الشراء، بصافي 39.7 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف مقاومة 11600 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن مشتريات المؤسسات المالية المصرية والأجنبية، دفعت مؤشرات البورصة للإغلاق على ارتفاعات قوية، وأغلق مؤشر البورصة «إيجي إكس 30»، مرتفعا بدعم الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء، واخترق مستوى المقاومة الرئيسي 11400 نقطة والإغلاق أعلاه.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مؤشر البورصة الثلاثيني، بهذا الأداء الإيجابي للأسهم القيادية يستهدف اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 11600 نقطة، وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني 11800 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح مؤقتة قد يختبر المؤشر مستوى الدعم الرئيسي 11400 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 70» يستهدف مقاومة 1960 نقطة

وتابع المحلل المالي، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، فقد نجح أيضًا في الإغلاق بالمنطقة الخضراء محافظًا على مستوى الدعم الرئيسي وهو 1900نقطة، بدعم الأداء المتذبذب لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة.

ويتوقع أن استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 1900 نقطة، يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 1960 نقطة، وفي حالة عدم نجاح المؤشر في الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي قد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الثاني 1860 نقطة.