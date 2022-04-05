البورصة تربح 3.2 مليار جنيه في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

شهدت منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء في البورصة المصرية، تباين في أداء المؤشرات، حيث هبط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.62% إلى مستوى 11457.93 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.3%، عند مستوى 1942.53 نقطة.

«إيجي إكس 100» يصعد 0.23%

وصعد مؤشر البورصة «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.23%، بحلول منتصف تداولات الجلسة عند مستوى 2950.96 نقطة، كما ارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.18% عند مستوى 1971.77 نقطة.

قيم التداولات ومكاسب رأس المال السوقي

بلغت قيم وأحجام التداولات، وقت كتابة التقرير نحو 206.3 مليون جنيه، من خلال التداول على 72.3 مليون سهم عبر تنفيذ 9678 صفقة، فيما جرى التداول على 157 سهما، ارتفع 35 منها، فيما انخفض 20 سهما واستقر 102 دون تغيير.

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي بالبورصة، في منتصف التعاملات، نحو 3.2 مليارات جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 736 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يتجه لدعم 11400 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، يستهدف بهذا الأداء اختبار مستوى الدعم الرئيسي 11400 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف مقاومة 1960 نقطة

يتوقع «عيد» أنّ استقرار المؤشر السبعيني فوق مستوى 1900، يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 1960 نقطة، وحال ظهور عمليات بيع وجني أرباح قرب مستوى المقاومة الرئيسي، قد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 1900 نقطة، حيث استحوذت المؤسسات المالية على نسبة 48.57% من إجمالي تداولات اليوم، بينما استحوذ المستثمرون الأفراد على نسبة 51.42%.