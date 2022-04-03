تداولات سهم «دايس» في البورصة المصرية لم تتأثر بوقف إعلان الشركة

شهدت التداولات على أسهم شركة دايس للملابس الجاهزة المدرجة في البورصة المصرية تباينا في الأداء، خلال جلسة اليوم الأحد، وأغلق السهم على تعاملات اليوم على ارتفاع بنحو 0.35%، دون أن يتأثر بوقف الإعلان الخاص بالشركة والذي كان قد تم عرضه مع بداية شهر رمضان المبارك.

وقف إعلان دايس لرصد بعض المخالفات

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف عرض إعلان شركة دايس الذي بدأ عرضه مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث كانت هناك بعض المخالفات التي تم رصدها في هذا الإعلان.

سهم دايس يغلق على ارتفاع

وأغلق السهم تعاملات جلسة اليوم في البورصة المصرية، عند مستوى 0.57 قرش، مسجلاً أعلى مستوى له خلال تداولات اليوم عند 0.59 قرش.

مخالفة الإعلان عدد من المعايير

وقالت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، إن وقف عرض إعلان دايس، جاء بعد رصد عدد من المخالفات شابت إعلان دايس هذا العام حيث خالف الإعلان عدد من المعايير التي حددها المجلس للإعلانات والبرامج وإعلانها ضمن الأكواد، وفقاً للصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للإعلام.

استياء الجمهور ونقابة الأطباء

وأضافت الهيئة في بيان، أن الإعلان أثار استياء الجمهور وخاصة نقابة الاطباء، وذلك لما تتضمنه من محتوي يتعارض مع آداب وأخلاقيات المجتمع المصري، كما أنه يتعارض مع الآداب العامة والذوق العام.

أسهم مضاربية

وقال حسام عيد، خبير أسواق مال، إن سهم «دايس»، لم يتأثر بقرار المجلس الأعلى للإعلام، وقف الإعلان الخاص بالشركة، مشيراً إلى أنه من بين الأسهم المعروفة في البورصة بأسهم المضاربية، التي لا تتأثر كثيراً بالأحداث.

مخالفة بعض أكواد الأخلاق

وتبين لهيئة المكتب، من خلال رصد الإعلان مخالفة كود الأخلاق، الذي نص على عدم التحقير من الأشخاص، ومخالفة كود الأعمال الدرامية والإعلانية خاصة، بند رقم (4) الذي ينص على عدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفحش القول والحورات المتدنية والسوقية، والمادة (16) من لائحة الجزاءات والتي تنص على أن استخدام ألفاظ تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع الجزاء على المخالف.