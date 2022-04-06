الطفلة «ريتال» بطلة فاتن أمل حربي: نيللي كريم بتعاملني زي بنتها

حققت الطفلة ريتال محمد ظاظا، نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بعد مشاركتها في مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة الفنانة نيللي كريم والذي تخوض به السباق الرمضاني الحالي 2022، إذ تجسد دور الابنة الكبرى لفاتن خلال أحداث المسلسل.

وأعربت الطفلة ريتال، عن سعادتها البالغة بالمشاركة في مسلسل فاتن أمل حربي وتجسيد دور الابنة الكبرى للفنانة نيللى كريم فى أولى تجاربها التمثيلية، مشيرة أنها لم تكن تتوقع في البداية أن يكون حجم الدور الذى تجسّده كبيرًا ومهمًا بهذا الشكل فى أول أعمالها.

ريتال محمد تتحدث عن كواليس مشاركتها في فاتن أمل حربي

كما تحدثت في تصريح خاص لـ«الوطن»، عن كواليس اختيارها للدور، قائلة: «تم اختياري للعمل بعد أن تقدمت للإعلان الذي طرحته الشركة المنتحة للبحث عن أطفال جديرة بالدور وتكون قريبة الشبه من نيللي كريم، وبعد أن خضعت للعديد من التجارب التمثيلية استطعت أن حصل على الدور».

أما عن علاقتها بالفنانة نيللي كريم وشريف سلامة، أوضحت أنهما يتعاملان معها طول الوقت وكأنها ابنتهما الحقيقية، كما أنهما يقومان بدعمها أغلب الوقت، ويقوم «سلامة» بالتصفيق لها أحيانا إذا أتقنت المشهد، كما يقوم بتوجيهها في أحيان أخرى.

قضايا يناقشها فاتن أمل حربي

مسلسل فاتن أمل حربي يناقش عدد من القضايا التي تخص المرأة، حيث سلط الضوء على العنف الذي قد تتعرض له الزوجة من زوجها، فضلًا عن التطرق إلى بعض القوانين التي تخص المرأة، منها قانون الأحوال الشخصية التي يتسبب في فقد حضانة أطفالها بعد طلاقها من زوجها، إذا تزوجت شخص آخر.

يقوم ببطولة العمل مجموعة من الفنانين، وهم: «نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، الطفلتين ريتال محمد، فيروز عبدالله»، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.