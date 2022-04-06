توقعات مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 5.. هل تواجه نيللي كريم طليقها مجددا؟

حالة من التشويق يعيشها متابعو مسلسل فاتن أمل حربي بطولة الفنانة نيللي كريم التي تجسد دور البطلة «فاتن» التي تواجه الكثير من المشكلات عقب انفصالها عن زوجها، خاصة أنَّ العمل الدرامي تسبب في جدل كبير بعد عرضه لعدد من القضايا التي تعيشها المرأة بعد الطلاق، وبدأ المشاهدين في البحث عن توقعات مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 5 المنتظر عرضها.

توقعات مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 5

شهدت حلقة أمس من مسلسل فاتن أمل حربي الكثير من الأحداث التي أصبحت حديث المتابعين في الساعات القليلة الماضية، إذ حاولت «فاتن» البحث عن حلول مع طليقها حتى تعود إلى منزلها الذي طردها منه، بالإضافة إلى حل مشكلة النفقة التي يمتنع عن دفعها لابنتيه.

وقررت اللجوء إلى المحامي والاستماع إلى ما يوجهها إليه، إذ نصحها بالذهاب إلى مركز المرأة المعنفة المؤسس من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لدعم السيدات اللائي يواجهن العنف في حياتهن من قبل أسرهنّ أو أزواجهنّ، وتابعت الإجراءات اللازمة للإقامة به لفترة مؤقتة.

كما حاول طليقها العودة إلى الحياة الزوجية من جديد، ولكنها امتنعت، واختتمت أحداث الحلقة بطمأنتها لأطفالها، وإعلامهما عن مرتبها الصغير وأنها من تتحمل مسؤوليتهما ووالداهما لا يستطع مشاركتها لمواجهته بعض المشكلات.

ومن المتوقع أن تشهد توقعات مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 5 بطولة نيللي كريم، عددًا من الأحداث والصراعات التي تواجهها فاتن من قبل زوجها بعد معرفته لإقامتها برفقة ابنتيه لدى مركز المرأة المعنفة، ما يثير احتمالات المواجهة بينهما مجددا.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

يعرض مسلسل فاتن أمل حربي على شاشات سي بي سي بطولة الفنانة نيللي كريم وعدد من الفنانات والفنانين أبرزهم شريف سلامة، وخالد سرحان، ومحمد الشرنوبي، وهالة صدقي، ويأتي العمل الفني من المؤلف إبراهيم عيسى.