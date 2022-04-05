الجامعات الخاصة في مصر تستعد لتنسيق 2022 ببرامج جديدة وكليات فريدة

تستعد الجامعات الخاصة والأهلية بمختلف المحافظات لتنسيق القبول للعام الجامعي الجديد 2022-2023، بعدد من التخصصات الدراسية والبرامج و الكليات التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل محليا ودوليا، والثورة الصناعية الرابعة، وأكد عدد من رؤساء الجامعات على العمل لتطوير كافة القطاعات العلمية والدراسات بما يسهم في تحسين جودة ومنتج الخريج المصري.

الجامعات الأهلية الجديدة

وأكد الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، أمين المجلس الأعلى للجامعات الأهلية و المشرف عليها ورئيس القطاع الهندسي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، استكمال خطط تدشين البرامج الدراسية الجديدة للعام الجامعي الجديد 2022-2022 بجامعات «الجلالة، العلمين، المنصورة والملك سلمان»، مشيرا إلى أن الجامعات الأهلية الجديدة تستهدف الفترة المقبلة على إيجاد تخصصات فريدة من نوعها لاستقطاب الطلاب.

تنسيق الجامعات الخاصة

ومن ناحيته، أكد الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السعي نحو إيجاد العديد من التخصصات العلمية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في توفير التخصصات العلمية التي تتماشي مع الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدا أن هناك استعدادات تامة لأعمال تنسيق الجامعات 2022.