محافظ أسيوط يتابع مشروع إدارة المخلفات الصلبة: 4 محطات ومصنع تدوير

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في مكتبه بديوان عام المحافظة بمسئولي إدارة المخلفات الصلبة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، التي تتضمن 4 محطات وسيطة ومصنع لتدوير المخلفات الصلبة ومدفن صحي بمختلف مراكز المحافظة، وتنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي، بناءً على توجيهات القيادة السياسية والدولة وتفعيلا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاءه رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط.

إدارة منظومة المخلفات الصلبة

وناقش اللقاء موقف المشروعات التي يجري تنفيذها بمختلف قرى ومراكز المحافظة، ومجهودات التخلص من المخلفات الصلبة، والتوسع في إنشاء المحطات الوسيطة بالمراكز والموقف التنفيذي الحالي لإقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة والمدفن الصحي للمخلفات، فضلًا عن جهود وحملات التوعية وحملات النظافة والتجميل بقرى ومراكز المحافظة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وبعض الجمعيات الأهلية وتفعيل المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، وتشجير الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة وإدارة البيئة بالمحافظة.

تقديم الدعم لتنفيذ البرنامج الوطني

وأكّد تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والذي يهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات والقمامة من خلال المحطات الوسيطة التي يجرى إنشائها بالمراكز لتسهيل نقل المخلفات إلى مصانع التدوير وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن تفعيل منظومة جمع القمامة من المنبع، بالإضافة إلى حملات التوعية والجهود المبذولة بالتنسيق بين رؤساء الأحياء والمراكز ومؤسسات المجتمع المدني للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

من جهته، استعرض مدير إدارة المخلفات الصلبة مراحل دعم البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لمنظومة النظافة بالمحافظة، التي تتضمن 3 مراحل، وهي مرحلة تحسين منظومة الجمع للمخلفات وتحسين منظومة النقل وتحسين منظومة المعالجة والتخلص النهائي مستعرضا الموقف التنفيذي.

4 محطات لتجميع المخلفات

كما تطرق الاجتماع لمناقشة إنشاء عدد 4 محطات وسيطة لتجميع المخلفات الصلبة بمراكز أبنوب وأبو تيج ومنفلوط وديروط، فضلًا عن مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالمحافظة على مساحة 50 فدانا بطاقة إنتاجية 330 طنا في اليوم، وذلك وفقا لأحدث الأساليب التكنولوجيا الحديثة والمعايير الأوروبية، بالإضافة إلى مدفن على مساحة 20 فدانا.