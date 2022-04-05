محافظ شمال سيناء يفتتح أعمال تطوير «تجمع أبو يوسف» غرب الشيخ زويد

افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير في «تجمع أبو يوسف»، بقرية «الغراء»، غرب مدينة الشيخ زويد، وذلك بعد ترميم وبناء البيوت الموجودة في التجمع، والتي تكفل ببنائها اتحاد رجال الأعمال بسيناء.

وقال محافظ شمال سيناء، في كلمته، إن عملية البناء والتعمير قد بدأت بالفعل في قرى غرب وجنوب الشيخ زويد، مشيراً إلى أنه تمت معاينة 95% من البيوت في القرى التي تم دحر الإرهاب منها، على أن يتم استكمال أعمال التطوير خلال الفترة القادمة.

إنجازات جديدة تشهدها المنطقة خلال الشهور القادمة

وأضاف المحافظ أن الفترة القادمة سوف تشهد عدة إنجازات جديدة، منها افتتاح عدد من الطرق، وافتتاح مدينة رفح الجديدة، ومحطات التحلية ومحطات توليد الطاقة، مؤكداً أنه لن تكون هناك أي من المشكلات التي تعيق عملية التنمية المستدامة، التي أطلق شرارتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على أرض سيناء.

وأكد محافظ شمال سيناء أن قرية «الغراء» وغيرها من القرى، ما كان أحد يجرؤ أن يدخلها لولا بسالة الجيش والشرطة والمواطنين الشرفاء، الذين تعاونوا في دحر الإرهاب.

رجال أعمال يتكفلون بترميم 19 منزلاً ومسجد وبيت ضيافة

وقال كريم سلام، أحد رجال الأعمال في شمال سيناء، إنه وعدد من زملائه من رجال الأعمال المخلصين، تعاونوا معاً في بناء وترميم ما يقرب من 19 منزلاً، بالإضافة إلى مسجد ودار ضيافة في «تجمع أبو يوسف»، على أمل أن يكون هناك مزيد من أعمال الإعمار في تجمعات أخرى قريباً.

«السواركة»: لولا دماء الشهداء ما تحررت الأرض من الإرهاب

ومن جانبها، قالت عايدة السواركة، عضو مجلس النواب، إنه لولا دماء الشهداء ما تحررت الأرض من الإرهاب، وأضافت أنه قبل عدة شهور فقط، كان الإرهاب يستولى على كل شيء، ولكن بدماء وتضحيات قواتنا المسلحة والشرطة ورجال سيناء الشرفاء، تم دحر الإرهاب، وبدأت عملية البناء والإعمار.

واعتبر فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ، إن سيناء تحتفل بمناسبتين قبل اليوم، وهما عيد 25 أبريل، وعيد 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، ولكن الآن أصبح لديها عيد ثالث، وهو الإعمار بعد الانتصار على الإرهاب ودحره، وبداية الإعمار والتنمية الحقيقية.

وقال يوسف عبد الرحمن، أحد أبناء القبائل، نيابة عن أبناء الحي، إن عدداً من رجال الأعمال تكفلوا ببناء البيوت، كما قامت شركة الكهرباء بإيصال التيار الكهربائي إليها، ولكن تبقى أن تتم عملية البناء في كامل القرى الموجودة بالتجمعات السكنية غرب وجنوب مدينة الشيخ زويد.