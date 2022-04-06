دعاء اليوم الخامس من رمضان قبل أذان المغرب: اللهم إني أستغفرك من ذنبي

يتشوق المسلمون كافة لاستقبال شهر رمضان المعظم، كل عام من أجل التقرب إلى الله بالدعاء، والطاعات والصيام، لذا يبحث جميعهم عن دعاء اليوم الخامس من رمضان قبل أذان المغرب، نظرا للاهتمام الكبير بترديد الأدعية قبل الإفطار بدقائق كون هذا الوقت لا يرد فيه الدعاء، استنادًا إلى قول رسول الله: «ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ، الإِمَامُ العَادِلُ، وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ».

دعاء اليوم الخامس من رمضان قبل أذان المغرب

وبخصوص دعاء اليوم الخامس من رمضان قبل أذان المغرب، فمن المستحب أن يتم الدعاء بعد أذان المغرب بـ:«اللّهُمَّ اجْعَل لي فيهِ نَصيبًا مِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ، وَاهْدِني فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ، وَخُذْ بِناصِيَتي إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يا اَمَلَ المُشتاقينَ».

اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيبًا مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا أجوَدَ الأجْوَدينَ. اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى إقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ».

«اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه، وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه».

أدعية مستحبة في رمضان و دعاء اليوم الخامس من رمضان قبل أذان المغرب

واستكمالا للحديث عن دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان قبل أذان المغرب فيمكن أيضا ترديد الأدعية التالية:

«اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلَيَّ فيهِ الْإحسانَ، وَكَرِّهْ فيهِ الْفُسُوقَ وَالعِصيانَ وَحَرِّمْ عَلَيَّ فيهِ السَخَطَ وَالنّيرانَ بعَوْنِكَ ياغياثَ المُستَغيثينَ»، «اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بِإنابَةِ المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ»، «اللهم قلل عثراتنا، و اغفر زلاتنا، و كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار»، «اَللّهُمَّ اَعِنّي فيهِ عَلى صِيامِهِ وَقِيامِهِ، وَجَنِّبني فيهِ مِن هَفَواتِهِ وَاثامِهِ، وَارْزُقني فيهِ ذِكْرَكَ بِدَوامِهِ، بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ المُضِّلينَ»، و«اللهم بلغنا رمضان بلوغا يغير حالنا إلى أحسنه ويُهذب نفوسنا ويُطهر دواخلنا بلوغ رحمة ومغفرة وعتق من النار».

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يرد في صحيح السنة النبوية أن هناك أدعية يومية في رمضان، وما جاء من أحاديث حول هذا الأمر ضعيفة الإسناد، ولكن الأدعية يمكن تردديها في أي وقت من العام.