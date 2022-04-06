دعاء السحور المستحب ترديده في رمضان.. «اللهم تقبل مني صلاتي وصيامي»

دعاء السحور، من أكثر الأدعية التى يحرص الصغير قبل الكبير على تردديها بنية قبول صيام شهر رمضان الكريم، ويستحب ترديد دعاء السحور قبل الإمساك عن الطعام استعدادا لصيام يوم جديد.

وورد عن رسول الله صلوات الله عليه وسلم في دعاء السحور، أنه قال:«تسحروا فإن في السحور بركة»، وهناك أدلة فقهية تدل على أن القصد من البركة هو اتباع هدى رسول الله في التقوى والصبر على الصيام والعبادة.

دعاء السحور في رمضان

وأدعية السحور في رمضان تتصدر جميع محركات البحث، وحرصت دار الإفتاء المصرية من خلال الخدمة التنويرية التي تقدمها عبر موقعها الإلكتروني، على تقديم عدد من الأدعية للسحور، يمكن قولها في دعاء السحور، وجاءت على النحو التالي:

- «اللهم هيئ قلوبنا لرمضان حبا للعبادة، وفرحا بالمشاعر والنفحات الإيمانية، وتقديرا لفضله وكرمه.. وأعنا فيه على ماتحب وترضى، وسلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا عملا متقبلا خالصا لوجهك تعالى الكريم».

- «اللهم إني لك سأصوم وعلى رزقك سأفطر، فتقبل مني صلاتي وصيامي وقيامي ودعائي وسائر أعمالي، واغفر لى ولوالديّ إنك أنت الغفور الرحيم».

- «اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، وأغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين».

- «اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين».

أدعية مستجابة في دعاء السحور

ومن دعاء السحور الذى يحرص كثير من الصائمين ترديده قبل أذان الفجر: «يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ» ويردد مرتين صباحا ومساءً، وهناك دعاءً آخر وهو «اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ سَهلًا إذا شِئْتَ».