مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة المنيا.. 5 رمضان

يحرص المسلمون على تأدية الصلوات الخمس في مواعيدها خلال شهر رمضان المبارك، خاصة صلاة الفجر التي يبدأ عندها الإمساك عن الطعام والشراب، والمغرب الذي يتناول فيه الجميع الإفطار.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في محافظة المنيا

وحسب إمساكية مواقيت الصلاة وموعد آذان الفجر اليوم الأربعاء 5 رمضان في محافظة المنيا، ستكون في تمام الساعة 4:15 دقيقة، والظهر عند 11:59، والعصر 3:31 دقيقة.

زيادة ساعات الصيام تدريجيا علي مدار الشهر

ووفقا للتقويم الصيفي لمواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في محافظة المنيا فإن ساعات الصيام تزيد تدريجيا علي مدار شهر رمضان الكريم، حيث تقل ساعات الليل وفي المقابل تزيد ساعات النهار بمقدار دقيقة واحدة كل يومين، لترفع صلاة المغرب عند تمام الساعة 6:31 مع أخر أيام شهر رمضان بزيادة قدرها 16 دقيقة، بينما يرفع آذان الفجر عند تمام الساعة 3:47 دقيقة في أخر أيام الصيام، حيث تنقص ساعات الليل بمقدار دقيقة واحدة يوميا، بنقص قدره 33 دقيقة.

صلاة التراويح لمدة نصف ساعة بالمساجد الجامعة

وشددت مديرية الأوقاف عن الإلتزام بمواقيت الصلاة وموعد آذان الفجر في محافظة المنيا، في المواعيد المقررة، وأعلنت عن إقامة صلاة التراويح في حدود نصف ساعة في المساجد الجامعة التي تقام فيها صلاة الجمعة، مع عودة درس العصر في رمضان لمدة تتراوح بين 7 و10 دقائق، وخاطرة خفيفة في صلاة التراويح في حدود 5 دقائق، مع تطهير وتعقيم المساجد بشكل مستمر، والتزام المصلين بإتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات أثناء الصلوات حفاظا علي صحة وسلامة الجميع.