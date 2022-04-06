«أحداث مشوقة في الحلقة الرابعة من مسلسلات دراما رمضان 2022.. فيديو

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «العائدون يثبت هشاشة داعش.. أحداث مشوقة في الحلقات الرابعة من دراما رمضان 2022»، ويدور حول ملخص مسلسلات رمضان بعد عرض رابع حلقاتها أمس.

وفي مسلسل الاختيار 3، كان عنوان الحلقة الرابعة «النائب العام»، وتناولت الأزمة المتكررة لانقطاع الكهرباء ونقص الوقود في عهد الرئيس المعزول «مرسي»، واجتماع رئيس الوزراء هشام قنديل، الذي يجسد شخصيته الفنان صبحي خليل، مع حكومته، لبحث الأزمة والوصول إلى حلول لاحتواء غضب الشعب، وفتح النقاش مع الوزراء لاقتراح حلول للأزمة، وتأكيد وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، على ضرورة التحدث مع الشعب بصدق وتوضيح الأزمة الاقتصادية ووضعه في الصورة ومصارحته بأن التحديات كبيرة.

ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل «العائدون»

وبدأت الحلقة الرابعة من مسلسل «العائدون» بشكر خاص لمحمد فراج على أدائه في دور «أبو مصعب»، وإنقاذ الضابط «عمر» والذي يلعب دوره الفنان أمير كرارة، لـ«أبو عميرة» أحد عملاء المخابرات المصرية، من عمق داعش في عملية ناجحة وعاد لمصر، وإحساس قادة «داعش» بالاحباط، وهو ما يدل على هشاشتهم وأن عملية واحدة من الممكن أن تزلزلهم، وقرر قائد التنظيم تأجيل العملية الإرهابية التي كانوا يخططون لتنفيذها في مصر.

ملخص حلقة 4 من مسلسل فاتن أمل حربي

أما مسلسل «فاتن أمل حربي» للنجمة نيللي كريم، فقد شهدت أحداث الحلقة الرابعة، ذهاب بطلة العمل إلى المحامي لحل مشكلة المسكن غير الآمن، وهي القضية التي ينوي طليقها «سيف» تحريكها ضدها، وقال لها المحامي إن هناك حلا وحيدا وهو الذهاب إلى مجمع الخدمات المتكاملة الذي يستضيف المرأة التي تعرضت للعنف.

ملخص الحلقة 4 من مسلسل «دايما عامر» للفنان مصطفى شعبان

وفي مسلسل «دايما عامر» للنجم مصطفى شعبان، بدأت الحلقة الرابعة، بجولة لبطل المسلسل مع صلاح عبدالله لتعريف المدرسين به، باعتباره المشرف الاجتماعي الجديد في المدرسة، وبعد جولة التعارف ذهب إلى مسؤول شؤون الطلاب وهو شريف دسوقي لمعرفة ملفات الطلاب ومعلومات عنهم لحل مشكلاتهم كمشرف اجتماعي.