يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة ملخص مسلسل العائدون الحلقة 4 بطولة أمير كرارة في رمضان 2022، والتي انتهى عرضها قبل قليل، عبر قناة «dmc»، حيث شهدت تصاعدًا كبيرًا في الأحداث.

ملخص مسلسل العائدون الحلقة 4 بطولة أمير كرارة في رمضان 2022.. داعش في القاهرة

ويأتي ملخص مسلسل العائدون الحلقة 4 بطولة أمير كرارة في رمضان 2022، بسعي تنظيم داعش الإرهابي لتنفيذ إحدى العمليات في مصر، من خلال إرسال 3 عناصر تابعين له إلى القاهرة، فيما تحاول الأجهزة الأمنية إجهاض هذه المخططات.

إقامة صلاة الغائب على «أبو مصعب» بعد حرقه على يد تنظيم داعش

وتحققت أمنية محمد فراج، في ملخص مسلسل العائدون الحلقة 4 بطولة أمير كرارة في رمضان 2022، إذ كان رافضًا لفكرة استشهاده وسط تنظيم داعش، وإقامة صلاة الجنازة وسطهم، معتبرا أن دعواتهم ليست مستجابة، إذ كان يتمنى وفاته بين أسرته بالقاهرة.

وطلب أمير كرارة، من إمام أحد المساجد، بإقامة صلاة الغائب على «أبو مصعب» الذي قام بدوره محمد فراج، لاسيما أنه استشهد بعيدا عن وطنه.

تفاصيل ظهور محمد عز في العائدون

وشهد ملخص مسلسل العائدون الحلقة 4 ظهورا خاصا للفنان محمد عز، والذي يُجسد دور أحد العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم داعش، يُدعى «عزام»، والذي يصل للقاهرة، بشأن تنفيذ عملية إرهابية، حيث بينت الأحداث أنه خضع لتدريبات مكثفة على تركيب قنابل شديدة الانفجار.

واستعرضت الأجهزة الأمنية، في ملخص مسلسل العائدون الحلقة 4 بطولة أمير كرارة في رمضان 2022، تاريخ «عزام»، حيث تبين إنه من مواليد محافظة الفيوم، وانضم لعدد من الجماعات الإرهابية عقب عام 2011، منها جماعة الإخوان، وحركة حسم، وذلك قبل السفر إلى سوريا والانضمام لتنظيم داعش.

ودخل «عزام» دار القضاء العالي، حيث نجح في تركيب قنبلة يدوية، تمهيداً لتفجير المبنى، فيما ما زالت تتبع الأجهزة الأمنية حركات «عزام» بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، حتى وصلت إلى الهدف عن طريق فحص كاميرات المراقبة، فيما ستكشف الحلقة المقبلة تفاصيل إحباط هذا المخطط.