مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 5والقنوات الناقلة

يبحث الجمهور عن مواعيد عرض الحلقة 5 من مسلسل «دايما عامر»، بطولة مصطفى شعبان، والقنوات الناقلة له، لمتابعة تطورات الأزمة بعد قيام رجال الشرطة بالقبض على عامر عبدالرازق داخل منزله دون توضيح أسباب، حيث فوجئ وأسرته بتواجد عدد من رجال الشرطة حوله يخبرونه بوجود قرار من النيابة بشأن القبض عليه.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 5 والقنوات الناقلة

وعن مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 5 والقنوات الناقلة له، يعرض المسلسل في الساعة 7:40 مساءًا على شاشة قناة الحياة، وتكون الإعادة الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا.

ووفقا لمواعيد مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 5 والقنوات الناقلة، يعرض المسلسل على شاشة قنوات ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة في الساعة 6:55 صباحًا، بخلاف شاشة التليفزيون المصري ومنصة watch it الإلكترونية.

نجوم مسلسل دايما عامر

ويضم مسلسل «دايما عامر»، عددا من النجوم بخلاف مصطفى شعبان أبرزهم، نضال الشافعي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، صلاح عبدالله، محمد محمود، محمد ثروت، أحمد الشامي، كريم عفيفي، طارق عبدالعزيز، محمد التاجي، والفنانة لبلبة، فادية عبدالغني، سماء إبراهيم، ميرنا نورالدين، سينتيا خليفة، وعدد من الوجوه الشبابية، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج مجدي الهواري.

القبض على مصطفى شعبان في الحلقة 4

وجاء القبض على عامر عبدالرازق في نهاية أحداث الحلقة 4، وذلك بعد ساعات من ذهابه إلى مدرسة رؤية الخاصة والتي تنقسم لـ ناشونال وانترناشونال، وتقديم نفسه للعاملين بالمدرسة باعتباره حاصل على درجة الدكتوراه على خلاف الحقيقة، مستغلًا تشابه الأسماء بينه وشخصًا أخر يعمل خبيرًا في الإدارة التربوية بالجامعة الأمريكية.