تسجيلات الاختيار 3 تفضح قادة الإخوان وعلاقتهم بالسلفيين وأبو الفتوح

على مدار الأربعة حلقات الماضية من مسلسل الاختيار 3، عُرضت تسجيلات أظهرت حقيقة قيادات جماعة الإخوان وما كانوا يقولونه داخل الغرف المغلقة، عن علاقتهم بالسلفيين وعبد المنعم أبو الفتوح وكيف خطط خيرت الشاطر لإقالة النائب العام.

وعرضت الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3، مقطع فيديو مسجل، ظهر فيه مرشد الإخوان محمد بديع في لقاء مع خيرت الشاطر ومحمد مرسي، الرئيس المعزول، متحدثا فيه عن الإخواني عبدالمنعم أبو الفتوح، قائلا: «أنا أعرف أبو الفتوح أكتر من حضراتكم وأرجو ألا اتكلم عليه، ونحن لم نفصله إلا لأنه لم يلتزم، اللي ميلتزمش بوعده مع إخوانه مينفعش يكون موجود معانا، ولم يتحدث بكلمه، ونصحته أن ينسحب ويتقدم نقيبا للأطباء، وقولتله الناس وقتها هتحبك والإخوان هتحبك قال لا مش عايزاها، فهو بلا عهد ومناور».

كما كشفت الحلقة 4 من مسلسل الاختيار 3 مخطط جماعة الإخوان الإرهابية لدمار مصر، دعما للرئيس الإخواني محمد مرسي، وأثناء حديثهم يقوم القائد بقتل عم شعبان الذي كان يسرب أخبارهم للرائد زكريا، ثم يلتقط له صوراً ويرسلها للرائد زكريا ليعطي له درسا حول من يقومون بخيانتهم.

أزمة انقطاع الكهرباء

وخلال أحداث الحلقة 4 من مسلسل الاختيار 3 دار حوار بين رئيس الوزراء الإخواني «هشام قنديل» مع ياسر جلال القائم بدور وزير الدفاع حينها «عبد الفتاح السيسي» بشأن أزمة انقطاع الكهرباء التي سادت البلاد لفترة زمنية طويلة، مما تسبب في غضب كبير من قبل الشعب المصري.

فيما تطرقت الحلقة إلى واقعة إقالة النائب العام على يد الرئيس المعزول محمد مرسي، الأمر الذي أغضب عدد كبير من الشعب المصري، ثم انتقل إلى شخصية تدعي رجاء مصطفى شاب يريد الهجرة بعد ان احتلت جماعة الإخوان مصر بسبب الأفعال التي تقوم بها الجماعة تحت شعار تطبيق الشريعية، كما رصد شاب أخر لا يستطيع الزواج من خطيبته بسبب أحوال البلد.

مخطط الإخوان لإقالة النائب العام

كما كشف عن مخطط خيرت الشاطر وجماعة الإخوان الإرهابية، لإقالة النائب العام الأسبق، عبد المجيد محمود، وظهر محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفيديو المسجل والذي أذيع خلال الحلقة 4 من مسلسل الاختيار 3: «جرى إيه.. كلهم كده بقوا متمسكين بعبد المجيد محمود، ده إيه الناس دي»، فيما قال أحد أعضاء مكتب الإرشاد: «المستشار أحمد الزند ونادي القضاة حشدوا القضاة والمستشارين وده اعتراض على قرار السيد الرئيس».

الاختيار يفضح علاقة الإخوان بالسلفيين

وظهر في مقطع فيديو بإحدى الحلقات، محمد بديع مرشد الجماعة الأسبق، الذي قال: «إحنا عارفين السلفيين كويس جدا أكتر من أي حد تاني، لأن إحنا عارفينهم من قبل السجون وأثناء وبعد السجون وعيشنا معاهم فترات تستطيع من خلالها إنك تعرف تفاصيل ما عندهم، هم ليسوا يدا واحدة .. شراذم وقياداتهم لا تملك الأمر إلا على المجموعة اللي معاهم، وبالتالي أي اتفاق صلب معهم لا تضمنهم بأي حال من الأحوال، وحصل واسأل إخوانا في الانتخابات، بيتفقوا اتفاق النهاردة والصبح تلاقي مجموعة تانية منهم مختلف».