الكشف على 995 مواطنا بالمجان في قافلة طبية بأبوصوير ضمن حياة كريمة

أنهت مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية اليوم قافلة طبية أقيمت على مدار يومين بمركز شباب أبو عيادة بمركز ومدينة أبوصوير.

وقال الدكتور علي حطب مدير مديرية الصحة في الإسماعيلية إن القافلة أقيمت علي مدار يومي 4 و5 أبريل من الشهر الجاري لتوقيع الكشف الطبي علي الأهالي ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية.

حطب: القافلة ضمت 12 عيادة طبية

وقال الدكتور علي حطب إن القافلة ضمت 12 عيادة طبية لأكثر من تخصص طبي تحتاجه بعض القري في مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

واضاف أن التخصصات ضمت الأطفال والأنف والأذن والجلدية والنساء وتنظيم الأسرة والجراحة والأسنان، وعيادة أخري للإعتلال الكلوي وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم و صيدلية تضم 80 صنفًا دوائيًا.

وأشار حطب إلي أن القافلة شملت إقامة عدد من الندوات التثقيف الصحي والتوعية بأهمية لقاح كورونا و التسجيل الفوري، إضافة إلي التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل حيث شهدت القافلة إقبالا كبيرا من أهالي القرية.

الكشف علي 995 مواطنًا في أبوصوير

وقال الدكتور علي حطب إن القافلة وقعت الكشف الطبي على 995 مترددا، في كافة التخصصات إضافة إلى صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب عقد عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور علي حطب إن القافلة تأتي ضمن خطة القوافل الطبية المجانية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية. وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.