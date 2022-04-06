«علي» شايف الفرخة ليها رجل واحدة.. وفريدة حلت الفزورة بطريقتها.. فيديو

استضاف برنامج «اللعبة لمين»، الذي تقدمه الزميلة ضحى محمد، على تليفزيون «الوطن»، طوال أيام شهر رمضان المبارك، «الطفل علي كريم، والطفلة فريدة سعيد».

وتضمن برنامج «اللعبة لمين» عدة ألعاب وأنشطة ترفيهية بينها الإجابة على 4 أسئلة بعدها يفوز الطفل المشارك بهدية يختارها من صندوق الهدايا المقدم كهدية من البرنامج، يليه الإجابة على 4 أسئلة أخرى لكي يربح الطفل الجائزة الكبرى، وفي حالة عدم معرفته إجابة السؤال يمكنه الاستعانة بوالديه أو معلمته المفضلة من خلال اتصال تليفوني أو تغيير السؤال أو يقدم فقرة غنائية أو رقصة أو القاء نكتة.

لعب وغناء وفوازير بفقرات البرنامج

وجاءت الفقرة الأولى عبارة عن الإجابة على تساؤلات البرنامج بسرعة، وتضمنت أسئلة «بتحب بابا ولا ماما أكتر؟»، «بتحب جدو ولا نانا أكتر؟»، «بتحب قصة حب ولا لأ؟».

والفقرة الثانية من البرنامج الترفيهي هي فقرة «الفزورة»، وتضمنت: «عندنا تفاحتيتن وشلنا منهم واحدة، وحطينا مكانها برتقالة.. هيبقى عندنا كام تفاحة؟»، وجاوبت الطفلة فريدة على الفزورة بشكل صحيح، والفقرة الثالثة كانت عبارة عن لعبة نقل كرة صغيرة من يد للأخرى 10 مرات دون نزولها على الأرض، وربحت الطفلة فريدة اللعبة.

هدايا وأغاني بفقرات البرنامج

وكانت الفقرة الرابعة عبارة عن تساؤل: «كم عدد أرجل الفرخة؟»، ليجيب الطفل «علي»، على السؤال بـ «1»، وأجابت الطفلة فريدة بـ«2»، وربح الطفلان هدية عبارة عن بالونة لكل منهما، وتسابقا في نفخها، وتلاها عدة أسئلة عن الأشكال الهندسية، وعن طموحاتهم وأهدافهم في المستقبل، وقدم كل من الطفلين أغنية مختلفة للمشاهدين.