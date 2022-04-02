مليكة اعترفت بحبها لحسين وحضنته في الحلقة الأولى لـ «اللعبة لمين»

لعب وفكاهة وشقاوة أطفال، كلمات تلخص الحلقة الأول من برنامج «اللعبة لمين»، المذاع على شاشة تلفزيون الوطن، تقديم ضحى محمد، حيث استضافت الحلقة طفلين هما «حسين» و«مليكة»، وتقوم مقدمة البرنامح بطرح أسئلة عليهم عن المعلومات العامة تتخللها بعض المواقف الطريفة.

كم عدد أهرامات الجيزة؟

إحدى المواقف الطريفة عندما اعترفت الطفلة «مليكة» عن حبها لـ «حسين» واحتضنته، قائلة: «بحب حسين أد الدنيا»، فرد عليها «حسين» ساخر: «لأ بحبك أد البحر».

وطرحت «ضحى» سؤال للطفلين عن عدد أهرامات الجيزة، فأجابتها «مليكة» قائلة: «الأهرامات 4 وروحتها قبل كدة وشكلها مدور»، بينما أجابها «حسين» بأن عدد الأهرامات 10.

وفي سؤال آخر طرحت «ضحى» سؤال للطفلين عن الفصل الذي يسقط فيه المطر، فأجابتها «ملكية» بالشتاء، بينما السؤال الأخير كان بالشيء الذي ترغب فيه للدعاء لربنا به، فقالت «مليكة»: «هقوله شكرا عشان إداني شيبسي وشكولاتة وجيلي كولا».

وطلبت «ضحى» في نهاية الحلقة من الطفلين بفتح صندوق مغلق، ليكتشفا أن بداخله بالونات وحلوى، ونجحت «مليكة» في نفخ البالونة أسرع من «حسين».

اختبار نقل الكرة ونقل البالونات

كما لعب الطفلين لعبة نقل الكرة من يد إلى يد أخرى بشكل سريع لينجحا في ذلك الاختبار، كما طرحت «ضحى» عليهما اختبار رياضي قائلة: «لو عندنا 2 كرة صفرا وشيلنا منها واحدة صفرا وحطينا بدالها واحدة حمرا يبقى فيه كام كرة صفرا ؟» لتجيب «مليكة»: 2 بيما قال «حسين»: واحدة، وكانت بالفعل الإجابة الصحيحة.

فكرة البرنامج

ويقوم البرنامج بطرح 4 أسئلة على طفلين، وإذا لم يعرف الطفل الإجابة السؤال يمكن الاستعانة بوالدته من خلال إجراء مكالمة هاتفية لها، والفائز يقدم له هدية بعد فتحها داخل صندوق مغلق، كما يتضمن البرنامج بعض المسابقات الشيقة والطريفة بين الأطفال تضفي روح المنافسة .