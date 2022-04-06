البحث عن موعد صلاة المغرب في محافظات الجمهورية يتصدر قائمة البحث على المحركات المختلفة، وذلك على مدار شهر رمضان المبارك، خاصة أن هذا الموعد يختلف من محافظة لأخرى، كما يختلف أيضًا عن موعد الأذان في محافظة القاهرة.

وتقدم «الوطن» خدمة يومية لقرائها بتحديث مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب 5 رمضان في محافظة الإسماعيلية، ضمن خدماتها طوال شهر رمضان المبارك للقراء.

موعد أذان المغرب 5 رمضان في الإسماعيلية

ويُؤذن لصلاة المغرب في الإسماعيلية اليوم الأربعاء، خامس أيام شهر رمضان، في تمام السادسة و13 دقيقة، بزيادة ثلاث دقائق عن أول أيام الشهر المبارك، فيما يُؤذن لصلاة العشاء في تمام السابعة و33 دقيقة.

موعد أذان الفجر في سادس أيام رمضان

وينطلق أذان الفجر يوم الخميس، سادس أيام شهر رمضان، بمحافظة الإسماعيلية، في الساعة الرابعة و5 دقائق، أما الشروق فيحين موعده في الساعة الخامسة و34 دقيقة صباحاً، ويحين موعد صلاة الظهر في الساعة الحادية عشرة و53 دقيقة، وأذان العصر في الساعة الثالثة و27 دقيقة.

استمرار عظات الأوقاف اليومية

وتستمر عظات مشايخ أوقاف الإسماعيلية في المساجد الكبري في مدينة الإسماعيلية وكافة المراكز والمدن بإشراف من مفتشي مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية.

وقالت مديرية أوقاف الإسماعيلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، أن مدير أوقاف المحافظة الشيخ اسماعيل احمد اسماعيل يتابع بشكل يومي خطة العمل وإقامة الصلوات في كافة مساجد المحافظة.

ومن جانبه، أكد الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أن المديرية لديها خطة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وتطهير وتعقيم المساجد أولا بأول، لضمان عدم انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مفتشي الأوقاف يتابعون بشكل يومي عبر المرور على المساجد طوال شهر رمضان، مواعيد افتتاح وإغلاق المساجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها لمجابهة جائحة كورونا.