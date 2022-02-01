«الزراعة»: تكثيف الجهود لمنع التعديات على الأراضى

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريراً من الإدارة المركزية لحماية الأراضى، حول جهود الإدارة فى منع التعديات خلال فترة الإجازة الرسمية أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمنع التعديات على الأراضى الزراعية والحفاظ عليها من التآكل باعتبارها ثروة قومية للأجيال، ومصدراً دائماً للغذاء.

وأشار التقرير إلى انحسار حالات التعدى على الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية بفضل تعاون أجهزة الدولة من أجل تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، كما تم تكثيف العمل بالإدارة على مدار الساعة فى الإجازة لمنع التعديات، كما قامت بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلى بالإزالة فى المهد لمحاولات التعدى أو تشوين مواد البناء، وإعادة الأرض إلى الزراعة مرة أخرى مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقيق.

من جهة أخرى، عقد فريق تحديث الرى بوزارة الزراعة، خلال زيارته لمحافظة الأقصر، ندوة إرشادية للمزارعين، حضرها مديرو الإدارات الزراعية ومسئولو الجمعيات الزراعية، لعرض رؤية الدولة لتطوير الرى وتحديث منظومته، والإدارة المثلى للمياه وأهميتها وفوائدها، فضلاً عن مصادر تمويل الرى الحديث التى توفرها الدولة من خلال قرض ميسر لمدة عشر سنوات وبدون فائدة، إلى جانب تقديم الدعم الفنى مجاناً والرفع المساحى وإعداد التصميمات الهندسية والإشراف على التنفيذ