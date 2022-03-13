بريد الوطن .. أنقِذ نادى الخمايل من جهاز مشروعات الأراضى يا وزير الداخلية

نشكو نحن أعضاء نادى الخمايل بمدينة الخمائل لضباط الشرطة بمدينة 6 أكتوبر من قيام جهاز «صاد» لمشروعات أراضى وزارة الداخلية باستقطاع مساحة كبيرة من أرض نادى الخمايل، لتحويلها إلى عمارات سكنية، ما يعد مخالفة صريحة، حيث تعاقدنا مع النادى بكامل مساحته الفعلية داخل حدود أسواره، ولا يجوز لأى جهة أن تسلبنا حقنا وحق أولادنا فى نادٍ بمساحة مناسبة تستوعب أعداد الأعضاء الكبيرة والأنشطة المختلفة، فضلاً عما ينطوى عليه الفعل بتقليص أرض النادى واستبدالها بعمارات سكنية تزيد من الكثافة السكانية، بدلاً من استغلالها كملاعب إضافية ومسطحات خضراء يحتاجها النادى.. نناشد وزير الداخلية التدخل، من أجل حمايتنا.

أعضاء نادى الخمايل

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