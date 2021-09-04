«الدفاع» تتعاون مع «الأهلى» و«مصر» لاستغلال عدد من الأراضى المملوكة للبنكين

وقع بنكا مصر والأهلى المصرى عدداً من بروتوكولات التعاون المشترك مع وزارة الدفاع، وذلك بهدف استغلال عدد من قطع الأراضى المملوكة ملكية مشتركة فى ما بين بنك مصر والبنك الأهلى المصرى، بالإضافة إلى قطع أراضٍ مملوكة لبنك مصر وشركاته التابعة، جميعها بمحافظة الإسكندرية، والتى تأتى ضمن مشروع تطوير محور التعمير «محور المحمودية»، وذلك تماشياً مع توجّهات الدولة، وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى.

وقع البروتوكولات اللواء أحمد العزازى، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ومحمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، حيث تستهدف تلك البروتوكولات تطوير الأصول العقارية المملوكة للبنكين، مع ضرورة العمل على استثمار تلك الأصول واستغلالها الاستغلال الأمثل وتذليل جميع العقبات والتحديات التى تواجه تطوير تلك الأصول، بما يأتى اتساقاً مع نهج الدولة فى دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وجذب استثمارات جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل، كما تجرى حالياً دراسة عدد من البروتوكولات تباعاً، لتحقيق الاستغلال الأمثل لباقى الأراضى المملوكة للبنكين.

يأتى هذا فى إطار إيمان البنوك الوطنية بدورها الحيوى فى المساهمة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة ومؤسساتها فى ما يتعلق بتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصرى.

الجدير بالذكر أنه سيتم استغلال بعض تلك الأراضى فى مشروعات الإسكان الخاصة بمحدودى الدخل، وذلك فى إطار الدور الرائد الذى يقوم به بنك مصر فى مجال المسئولية المجتمعية، حيث أسهم البنك وشركاته التابعة بنحو 30 فداناً من الأراضى الخاصة به لمشروع «بشاير الخير» المخصّص لإسكان محدودى الدخل، انطلاقاً من إيمان البنك بضرورة تضافر الجهود للمساهمة فى خلق حياة أفضل للمواطن المصرى، وتوفير السكن الملائم للأفراد، بهدف التخفيف عن كاهل الشرائح المجتمعية الأكثر استحقاقاً، والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك فى إطار دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.