خلال 24 ساعة.. السيطرة على حريقين في الإسماعيلية دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية برئاسة اللواء خالد كامل علي حريقين في منطقتين مختلفتين خلال الـ24 ساعة الماضية، دون وقوع أي إصابات.

السيطرة على حريق في مركز فايد

وشب حريق ظهر اليوم الأربعاء، في منطقة العمار بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية في منزل من طابق واحد.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق ونجحت فرق الإطفاء من السيطرة عليه دون امتداده إلى باقي المنازل الريفية المجاورة.

وقال شهود عيان إنَّه من المتوقع أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي داخل المنزل تسبب في اشتعال النيران به، مشيرين إلى أن عدد من الأهالي حاولوا السيطرة عليه باستخدام خراطيم المياه لحين وصول سيارات الإطفاء.

السيطرة على حريق في القنطرة

كما تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية من السيطرة على حريق شب في منزل بمنطقة أبو خليفة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.

وقالت المصادر الأمنية إنَّ الحريق شب في الطابق الثاني من منزل مكون من 4 طوابق في شارع المعاهدة أمام مركز طب أسرة قرية أبو خليفة.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي الطوابق بنفس العقار أو العقارات المجاورة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

مصادر طبية: لا إصابات في الحرائق

وقالت المصادر الطبية إنَّ الحرائق لم تسفر عن وقوع أي إصابات، وأنه تم التعامل الفوري معها، فيما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ4 سيارات إسعاف إلى أماكن الحرائق لتأمين عمليات الإطفاء ونقل أي مصابين في أسرع وقت.

وأضافت المصادر أنَّ سيارات الإسعاف قدمت الخدمات الطبية السريعة في مكان الحادث بتقديم الدعم عبر أسطوانات الأكسجين الموجودة في السيارات لحالتي اختناق.