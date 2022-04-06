القنوات الناقلة لمسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 5 بطولة شيماء سيف

يهتم عدد كبير من الجمهور بمتابعة القنوات الناقلة لمسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 5، إذ حقق العمل الدرامي نجاحا كبيرا في الجزء الأول له، لذا يتابعه العديد من الأطفال ويحبوا مشاهدة شخصيتي «زومبا ولذيذ».

وبعد نجاح الجزء الأول دخل الجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت السباق الرمضاني هذا العام، ليكون من بين أبرز المسلسلات الكوميدية التي يتم عرضها في رمضان.

القنوات الناقلة لمسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 5

يتمّ عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 على قناة الحياة يوميا، كما يتمّ العرض على منصة watch it التي حصلت على حقوق بث حلقات المسلسل وعدد من الأعمال الدرامية الأخرى التي تشارك في السباق الرمضاني هذا العام.

موعد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 5

ويتمّ عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة الساعة 6:30 مساءً، وتكون الإعادة الأولى للمسلسل في الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الثانية فيتمّ عرضها في تماما الساعة 10 صباحًا في اليوم التالي للحلقة.

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 5، عودة الطفل الذي خطفته زومبا لوالدته، على يد سارة، عقب إقناع يوسف لوالدته بالبقاء في المنزل بعد وضعه لمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي متاح به مواصفات الطفل لكي يتمكن من يشاهده يعود لأمه.

وشهدت الحلقة 4 من مسلسل في بيتنا روبوت 2، خطف الروبوت زومبا طفل من والدته لتحقيق رغبة سارة في الحصول على طفلها سريعًا، بدلًا من انتظار فترة الحمل 9 أشهر، ليسارع يوسف بحل الموقف من خلال إقناع والدة الطفل بالدخول للمنزل، ويقوم يوسف بنشر مواصفات الطفل على مواقع التواصل الاجتماعي لتلقي المساعدة.