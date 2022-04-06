مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف الحلقة 5 والقنوات الناقلة

يشهد مسلسل في بيتنا روبوت 2 عمليات بحث كبيرة من المواطنين، حيث ينافس المسلسلات الكوميدية في السباق الرمضاني هذا العام، خاصة بعد النجاح الذي حققه في الجزء الأول له، وشخصية زومبا ولذيذ التي حققت نجاحا كبيرا بين الأطفال.

وفي إطار الاهتمام بمتابعة المسلسل، تستعرض «الوطن» مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 5، وذلك على النحو التالي:

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء الحلقة 5 والقنوات الناقلة

يُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف وهشام جمال وعمرو وهبة وليلي أحمد زاهر على منصة Watch it التي حصلت على حقوق إذاعة الحلقات، وأيضا على قناة الحياة.

وكانت قناة الحياة أعلنت مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني، حيث يكون العرض الأول للمسلسل في تمام الساعة 6.20 مساء، وتكون الإعادة الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 10:30 صباحا في اليوم التالي للعرض.

أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 4

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل في بيتنا روبوت 2، تطورا كوميديا في الأحداث، حيث كان الحدث الرئيسي في الحلقة خطف الروبوت زومبا لطفل، تلبية لرغبة «سارة» زوجة «يوسف»، الذي يجسد دوره هشام جمال، للحصول على طفل بشكل سريع بدلا من الانتظار 9 أشهر حتى تضع مولودها.

وبعد اكتشاف يوسف بالمأزق الذي أوقعته فيها زومبا يحاول إعادة الطفل بكل الطرق، خاصة بعد علمه بأنّ أهل الطفل يتوعدون خاطفه، وبعد تفكير كبير قرر «يوسف» حل المشكلة بطريقة جديدة، من خلال كتابة بوست على مواقع التواصل الاجتماعي بمواصفات الطفل، وإقناع الأم التي تؤدي دورها الفنانة «إيمان السيد»، الدخول للمنزل وإعادة الطفل المخطوف.