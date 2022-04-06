مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 4.. زومبا تضع يوسف في مأزق

شهدت أحداث المسلسل الكوميدي في بيتنا روبوت 2 الحلقة 4 عددا من المواقف الطريفة، أبرزها تورط يوسف في مشكلة خطف طفل بسبب الروبوت زومبا لأنها كانت «مهنجة».

يوسف في ورطة بسبب زومبا

وكان الحدث القائم عليه الحلقة الرابعة من مسلسل في بيتنا روبوت 2، هو محاولة زومبا تحقيق أمنية سارة في الحصول على طفل بشكل سريع، بدلا من انتظار فترة الحمل التسعة شهور.

بعد اكتشاف يوسف الذي يقوم بدوره الفنان «هشام جمال» المصيبة التي أوقعته فيها زومبا يحاول إعادة الطفل، لكنه سمع المحيطين بالأم والذين توعدوا للشخص الذي قام بخطف الطفل، مما جعله يشعر بالخوف وعودة إلي المنزل مرة أخرى لإخفاء الطفل.

بعدها يقرر أن يحل المشكلة بطريقة جديدة من خلال اقناع الأم التي تقوم بدورها الفنانة «إيمان السيد» من خلال الدخول إلى المنزل، ويقوم يوسف بكتابة بوست على مواقع السوشيال ميديا بوصف الطفل، للحصول على المساعدة وإعادة الطفل المخطوف.

لكن تنتهي أحداث المسلسل قبل توضيح هل سينجح يوسف في إعادة الطفل إلي والدته أم لا، وهو ما سنكتشفه في الحلقة المقبلة.

مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على شاشة قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، في تمام الساعة 6:30 مساءً.