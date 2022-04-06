توقعات مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 5: ماذا حدث للطفل الذي خطفته زومبا؟

حقق مسلسل في بيتنا روبوت نجاحًا في الجزء الأول، ما دفع طاقم العمل للدخول في السباق الرمضاني هذا العام بجزء جديد للمسلسل، وبعد المفارقة الكوميدية التي حدثت في الحلقة الرابعة من مسلسل في بيتنا روبوت 2 يتساءل المتابعون عن توقعات الحلقة الجديدة.

توقعات مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة

وحول توقعات مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 5 تشهد رجوع الطفل الذي خطفته زومبا لوالدته، من خلال قيام سارة التي تقوم بها بدورها ليل أحمد زاهر زوجة يوسف الذي يجسد دوره هشام جمال، بإعادة الطفل لوالدته باعتبارها عثرت عليه وتعرفت على ملامحه التي نشرها يوسف على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إقناع أمه بذلك لإعادة الطفل لوالدته.

وانتهت الحلقة الرابعة من مسلسل في بيتنا روبوت 2 بقيام الروبوت زومبا بخطف طفل من والدته بهدف تحقيق أمنية سارة في الحصول على طفل بطريقة سريعة، بدلا من انتظار فترة الحمل 9 أشهر، وترجمت زومبا هذه الأمنية بالحصول على أي طفل تجده وتهديه لسارة.

وبعد تفكير كبير من يوسف لحل الورطة التي وضعته زومبا بها خاصة بعد سماعه بتهديد أهل الطفل بالانتقام من الخاطف يقرر يوسف إقناع والدة الطفل التي تجسد دورها إيمان السيد بالدخول للمنزل على أن يقوم يوسف بمساعدتها من خلال وضع منشور بمواصفات الطفل للحصول على المساعدة وإعادة الطفل المخطوف.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2

جدير بالذكر أنَّ منصة watch it حصلت على حقوق بث مسلسل في بيتنا روبوت 2 ويتمّ عرض المسلسل على قناة الحياة الساعة 6:30 مساءً، وتكون الإعادة الأولى للمسلسل في الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 10 صباحًا في اليوم التالي للعرض.