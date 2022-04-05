زومبا تخطف طفلا خلال أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 4

عرضت اليوم مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 4 على قناة الحياة اليوم، التي شهدت تصاعدًا للأحداث بشكل كوميدي.

مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 4

بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني، بذهاب والدة سارة التي تقوم بدورها «شيرين» إلى ابنتها سارة، لتهنئتها بخبر الحمل، وفاجأتها بأنها اشترت ملابس جديدة للطفل القادم.

وتطلب سارة من زومبا أن تحضر حقيبة ملابس الطفل من السيارة، وخلال ذهابها، تجد أمًا تدفع أجرة لسائق «تاكسي»، فتأخذ الطفل دون أن يلاحظها أحد، وتعطيه لسارة.

وتتوتر سارة وتتصل بيوسف زوجها وتطلب منه الحضور سريعًا، وتشرح ما حدث من زومبا، ويحاول يوسف أن يحل المشكلة.

يقنع يوسف والدة الطفل بالصعود إلى منزله لمحاولة حل المشكلة، ويقنعها بعمل «بوست» على «الفيسبوك» حتى يتمكن أي شخص من مساعدته، وتنتهي الحلقة في محاولة إعادة الطفل.

مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني

وبشكل حصري يعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على شاشة قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، ويتمّ في تمام الساعة 6:30 مساءً.

ويعتبر الجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني، استكمالًا للجزء الأول، حيث يحاول أن يطور البطل عمله من خلال الشراكة مع مجموعة من المستثمرين، لكنه يجد نفسه في مواجهة مع روبوت جديد هو متين، ويجب أن يتفوق عليه، وفي نفس الوقت تكتشف سارة أنها حامل، وتبدأ مشاكل كوميدية في المنزل والعمل.