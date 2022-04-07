رغم مرور 4 أيام على عرض الحلقة الأولى من الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي، إلا أنّ العمل الفني يتصدر محركات البحث على الإنترنت، للبحث عن القنوات الناقلة ومواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 5.

وحققت حلقات الموسم السادس من المسلسل الكبير أوي 6، نجاحا ملحوظا مع بداية عرضها، خاصة أنّه من الأعمال الكوميدية المحبوبة لدى المشاهدين كبار وصغار، منذ بداية الموسم الأول له في العام 2010.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 5 والقنوات الناقلة

وتقدم جريدة «الوطن» لمتابعيها من محبي المسلسلات الكوميدية، مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 5 والقنوات الناقلة.

ويُعرض المسلسل بشكل حصري من خلال شبكة قنوات «ON E»، التي حصلت على حقوق بثه قبل بداية موسم رمضان، حيث يُبث للمرة الأولى ويُعاد من خلال قنوات الشبكة فقط.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي 6، في تمام الساعة 6:20 مساءً، في حين تتم إعادة الحلقة الساعة 1:50 صباحا للمرة الأولى، بعد انتهاء العرض الأول، ويُعاد للمرة الثانية الساعة 2 ظهر اليوم التالي.

كما يمكن لمشاهدي مسلسل الكبير أوي، متابعة الأحداث الجديدة منه الليلة، من خلال ضبط تردد قناة ON E على الريسيفر الخاص بهم، كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

تصحيح الخطأ: 6 / 5

الجودة: HD

ومسلسل «الكبير أوي 6»، بطولة الفنان أحمد مكي، رحمة حسن، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، وتأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.