الحكم بإعدام صديقة فتاة المول والمتهم الثاني و السجن 15 سنة للثالث «فيديو»

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة الدكتور المستشار محمد علي سكيكر، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد، اليوم إعدام الفتاة نورهان المتهمة الأولي بقتل صديقتها نجلاء فتاة المول، وإعدام المتهم الثاني المشترك في تنفيذ القتل، مع الحكم 15 سنة علي المتهم الثالث لعدم بلوغه السن القانونية، وذلك بعد إحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية.

فرحة أهالي فتاة المول بعد حكم الإعدام

وانتابت الفرحة أهل نجلاء نعمة الله، المعروفة إعلامياً باسم «فتاة المول»، حيث ظلت والدتها ترقص وتطلق الزغازيد في قاعة المحكمة، كما ردتت «يحيا العدل .. يحيا العدل»، وذلك بعد إطلاق القاضي الحكم بالإعدام على «نورهان»، المتهمة بقتل صديقتها نجلاء، في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، التي تجري محاكمتها وآخرين بمقر محكمة جنايات الإسكندرية.

قضية فتاة المول بالبحيرة

وتعود الواقعة، التي شهدتها مدينة كفر الدوار بالبحيرة منذ عدة أشهر، حين أقدم 3 أشخاص بقتل سكرتيرة طبيب تُدعى «نجلاء نعمة الله»، أثناء عملها بعيادة لحجز مواعيد المرضى في المول.

وتبين من التحقيقات والتحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة والاستماع لشهادة الشهود للوصول إلى الجناة، التحقيقات أن صديقة المجنى عليها و 2 من أقارب المتهمة الأولى وراء الجريمة، وبالفعل اعترفوا بتفاصيل جريمتهم، وأكدوا أنهم قاموا بالاستيلاء على مبلغ مالي والمصوغات الذهبية الخاصة بالمجني عليها، عبارة عن خاتم وسلسلة ذهبية.