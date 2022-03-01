دموع الأم ومطالبات بأقصى عقوبة.. مشاهد من محاكمة «فتاة المول» (فيديو)

شهدت الجلسة الخامسة لمحاكمة الفتاة «نورهان»، المتهمة بقتل صديقتها «نجلاء نعمة الله»، المعروفة إعلامياً بـ«فتاة المول»، والتي تجري في محكمة جنايات الإسكندرية، وخصصت لسماع المرافعات، عدة مشاهد مختلفة، أبرزها دموع أم المجني عليها، ومطالبة النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

أسرة فتاة المول أمام محكمة الجنايات

بدأت المحاكمة بعد وصول أهالي قرية «القرنشاوي»، التابعة لمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، مسقط رأس فتاة مول، وكانوا يرتدون الملابس السوداء، وعيونهم باكية، ورافعين صورة ابنتهم، قبل بدء محاكمة المتهمين بقتل فتاة المول في ريعان شبابها، بسبب «الغيرة»، حيث لم تكن المجني عليها قد تجاوت من العمر 25 عاماً.

انهيار والدة فتاة المول داخل المحكمة

لم يقف الأمر عند ذلك فحسب، بل كان المشهد الاكثر ألماً، حين تعالت صرخات والدة الفتاة المجني عليها «نجلاء»، أمام محكمة جنايات الإسكندرية، وسط حالة من الانهيار شبه التام، قبل أن يحتضنها ابنها، شقيق المجني عليها، بغرض تهدئتها، فقامت الأم بالإمساك بصورة ابنتها ورفعت يديها إلى السماء، طلباً للقصاص.

من جهتها، استعرضت النيابة العامة تفاصيل القضية خلال مرافعتها، حيث أكدت أن المتهمين وضعوا مادة مخدرة للمجني عليها داخل كوب عصير، إلا أنها لم تتناوله، فقاموا بخنقها بالطرحة التي كانت ترتديها، ثم قاموا بضربها بقوة على رأسها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، قبل أن يلوذوا بالفرار، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مشيرةً إلى أنهم «تحالفوا مع الشيطان» لتنفيذ جريمتهم.

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة الدكتور المستشار محمد علي سكيكر، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد، إحالة أوراق المتهمين البالغين في قضية قتل «فتاة المول»، إلى مفتي الجمهورية، على أن يصدر الحكم النهائي في جلسة 6 أبريل المقبل على المتهمين الثلاثة، بما فيهم المتهم القاصر.

وشهدت الجلسة الخامسة لمحاكمة «نورهان»، المتهمة بقتل صديقتها «نجلاء نعمة الله»، المعروفة إعلامياً باسم «فتاة المول»، في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، التي تجري محاكمتها وآخرين بمقر محكمة جنايات الإسكندرية، عدة لقطات مختلفة، أبرزها دموع أم المجني عليها، ومطالبة النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

أسرة «فتاة المول» أمام محكمة الجناياتكانت البداية بوصول أهالي قرية «القرنشاوي»، التابعة لمركز كفر الدور، مسقط رأس فتاة المول، إلى قاعة محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، يرتدون الملابس السوداء، وعيونهم باكية، رافعين صورة ابنتهم قبل بدء محاكمة المتهمين بقتلها، بسبب «الغيرة»، حيث لم تكن قد تجاوزت 25 عاماً من عمرها.

انهيار والدة فتاة مول كفر الدوار داخل المحكمةلم يقف الأمر عند ذلك فحسب، بل كان المشهد الأكثر ألماً، حين تعالت صرخات والدة الفتاة، أمام محكمة جنايات الإسكندرية، وسط حالة انهيار شبه تام، قبل أن يحتضنها ابنها، شقيق المجني عليها، بغرض تهدئتها، ما دفعها للإمساك بصورة ابنتها «نجلاء» ورفعت يديها إلى السماء، أملاً في القصاص.

من جهتها، استعرضت النيابة العامة تفاصيل القضية خلال مرافعتها، حيث أكدت أن المتهمين وضعوا مادة مخدرة للمجني عليها داخل كوب عصير، إلا أنها لم تتناوله، فقاموا بخنقها بالطرحة التي كانت ترتديها، ثم قاموا بضربها بقوة على رأسها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، قبل أن يلوذوا بالفرار، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مشيرةً إلى أنهم «تحالفوا مع الشيطان» لتنفيذ جريمتهم.

صديقة «فتاة المول» غدرت بها بسبب الغيرة

وتعود الواقعة، التي شهدتها مدينة كفر الدوار بالبحيرة منذ عدة أشهر، حين أقدم 3 أشخاص بقتل سكرتيرة طبيب تُدعى «نجلاء نعمة الله»، أثناء عملها بعيادة لحجز مواعيد المرضى.

وتبين من التحقيقات أن صديقة المجنى عليها واثنين من أقارب المتهمة الأولى وراء ارتكاب الجريمة، وبتضييق الخناق عليهم اعترفوا بتفاصيل جريمتهم، وأكدوا أنهم قاموا بالاستيلاء على مبلغ مالي والمصوغات الذهبية الخاصة بالمجني عليها، عبارة عن خاتم وسلسلة ذهبية.