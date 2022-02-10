تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «فتاة المول» بكفر الدوار إلى أول مارس

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور المستشار محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد، تأجيل محاكمة نورهان قاتلة صديقتها نجلاء نعمة الله المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة المول» بمدينة كفر الدوار في البحيرة، إلى يوم 1 مارس المقبل؛ لحين سماع المرافعات.

أسرة فتاة المول أمام محكمة الجنايات

وكان أهالي قرية فتاة المول في كفر الدوار ارتدوا الملابس السوداء، وعيونهم باكية، ورافعين صورة ابنتهم قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل فتاة مول كفر الدوار بسبب «الغيرة»، والتي لم يتعد عمرها 25 عامًا، اليوم، أمام مقر محكمة جنايات الإسكندرية.

انهيار والدة فتاة مول كفر الدوار

وتعالت صرخات والدة الفتاة، أمام محكمة جنايات الإسكندرية وسط انهيار شديد، اليوم الاثنين، قائلة: «عايزة حق بنتي، ادعولي الله يخليكم»، مؤكدة أنها تنتظر محاكمة المتهمين بقتل ابنتها والقصاص منهم.

تفاصيل مقتل فتاة المول

وأوضحت التحقيقات أن جريمة القتل اقترنت بجرائم أخرى، من بينها سرقة مشغولات ذهبية، وهاتف محمول ومبلغ مالي، خاص بالضحية، مشيرة إلى أن المتهمين شرعوا في إخفاء معالم جريمتهم، عندما سكبوا المشروب «العصير الممزوج بالسم والأقراص المنومة» وغسلوا الكوب بالماء، وأتلفوا أسلاك آلة المراقبة المثبتة بالعيادة، وحطموها؛ ظنا منهم أنها لم تسجل جريمتهم وفرا هاربين من مسرح الجريمة المروعة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة انتهت في واقعة «فتاة المول»، إلى إحالة صديقتها وشريكيها في الجريمة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.