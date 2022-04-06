مواعيد مسلسل مكتوب عليا الحلقة 5 والإعادة.. مغامرة جديدة تنتظر «جلال»

يبحث الجمهور عن مواعيد مسلسل مكتوب عليا الحلقة 5، وهو من بطولة الفنان أكرم حسني، ويدور العمل في إطار من الكوميديا والتشويق، حول شخصية «جلال» الذي يجسد دوره الفنان أكرم حسني، ويواجه مصيرا مختلفا بعد وضع مادة سحرية على يديه.

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مواعيد مسلسل مكتوب عليا الحلقة 5

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل مكتوب عليا الحلقة 5 للفنان أكرم حسني، اليوم الساعة 6 و45 دقيقة مساءً بعد صلاة المغرب، إذ يترقب الجمهور أحداث المسلسل الكوميدي التي تتميز بالإثارة وماذا سيحدث لـ«جلال»، كما يبحث البعض أيضا عن مواعيد إعادة المسلسل، إذ يُعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و6 صباحا من اليوم التالي.

مسلسل مكتوب عليا يحقق نسب مشاهدة عالية

وحقق مسلسل مكتوب عليا نسب مشاهدة عالية بمجرد عرضه، حيث أنه يتميز بكوميديا خاصة، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري «k media» بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث الحلقة الـ 4 من مسلسل مكتوب عليا

وجاءت حلقة أمس من مسلسل مكتوب عليا مختلفة وجديدة، إذ حقق «جلال» الـ3 كلمات المكتوبة على يديه، استطاع الفوز في مسابقة بالتليفزيون بعد أن أجاب عن السؤال، وكشف عن اسم القاتلة خلال المسابقة ليحصل على 100 ألف جنيه.

ويتميز مسلسل مكتوب عليا بطابع كوميدي، ويجمع بين عدد من الفنانين منهم أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، بالإضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة.