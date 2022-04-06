توقعات مسلسل مكتوب عليا الحلقة 5.. «مفاجأة» على يد أكرم حسني

توقعات مسلسل مكتوب عليا الحلقة 5، احتلت جانبا كبيرا من عمليات البحث عبر شبكة الإنترنت، حيث تظهر كلمات جديدة على يديه تتوقع أشياء قد تحدث في المستقبل، وانتهت الحلقة الرابعة من المسلسل بظهور كلمة مفاجئة على يديه، أظهر انزعاجه منها وحاول تغييرها بكل الطرق.

توقعات مسلسل مكتوب عليا الحلقة 5

ويتوقع أن يظهر على يد أكرم حسني كلمة موت أو وفاة، حيث ينزعج عندما يشاهد تلك الكلمة ويحاول تغييرها بجميع الطرق، ويدور المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حيث يحاول «جلال» الشخصية التي يجسدها الفنان أكرم حسني، أن يمنع كل شيء يؤدي إلى وفاته.

وجمع بين «جلال» أكرم حسني و«سلمي» هنادي مهنا قصة حب، لكنها من طرف واحد، فالفنانة هنادي مهنا لم تتنبه إليه إطلاقا، بينما يذهب هو إليها في البنك ليشاهدها ويكون بجوارها ويعترف بحبها، لكنه يفاجئ بأنّها مخطوبة لزميلها في البنك .

ظهور خاص لـ عمرو عبدالجليل

وشهدت أحداث المسلسل، ظهورا خاصا للنجم عمرو عبدالجليل الذي يقدم شخصية «بدوي»، حيث خرج من النيابة بعد إجراء تحقيقات معه في بعض القضايا، ومن المقرر أن تنكشف تفاصيل الشخصية مع تتابع الحلقات.

أيتن عامر تحاول التقرب من أكرم حسني

وتظهر أيتن عامر «روقه» مع والدها في مشهد تراجيدي كوميدي، إذ تتحدث عن حبيبها «جلجل» متمنية الزواج منه.