ينتظر الجمهور عرض الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي، للتعرف على باقي الأحداث والقضايا التى سيتولاها الثنائي آدم وزين، لذا ترصد السطور التالية، تفاصيل مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 5 والقنوات الناقلة له، والذي يُعرض ضمن دراما رمضان 2022.

ومواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 5 والقنوات الناقلة ستكون مساء اليوم، حيث تكشف عن كثير من الأحداث وكيف تتطور علاقة آدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، بقدرى الزيات الذي يجسد شخصيته الفنان محمد شاهين، ويعملان معا في شركة المحاماة.

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 5 والقنوات الناقلة

ويُعرض مسلسل سوتس بالعربي الليلة على شاشة قناة cbc في تمام الساعة التاسعة مساء، ويُعاد عرضه مرة أخرى في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق فجر اليوم التالي.

أبرز لقطات مسلسل سوتس بالعربي

وشهدت الحلقة الماضية ظهور خاص للكابتن أحمد حسام ميدو، ضمن أحداث المسلسل الذي يجسد بطولتة الثنائي آسر ياسين وأحمد داود، ليكون هو العميل الخاص بالقضية الجديدة.