ملخص مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 4 بطولة أسر ياسين في رمضان.. ظهور ميدو

انطلقت منذ قليل أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين على شاشة قناة cbc، التي كشفت عن كثير من التفاصيل، ولذلك نستعرض ملخص مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 4 بطولة أسر ياسين في رمضان 2022.

وعن ملخص مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 4 بطولة آسر ياسين فى رمضان، بدأت الحلقة بتولي آدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود قضية أخرى في مكتب المحاماة الذي يعمل به.

ملخص مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 4 بطولة آسر ياسين في رمضان

ويبدأ داود البحث عن معلومات فيما يخص القضية ويذهب إلى ليلى التي تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد لتساعده في الحصول على المعلومات.

كما شهدت الأحداث بداية تحسن العلاقة بين المحامي قدري الزيات الذي يجسد شخصيته محمد شاهين مع آدم وإشادة الأول بالمعلومات التي حصل عليها الثاني في قضيته.

ظهور ميدو في سوتس بالعربي

كما أخذ قدري المحامي آدم إلى ملعب كرة القدم، وهناك كان الظهور الأول لأحمد حسام ميدو الذي يختص بالقضية التالية في مكتب المحاماة، وطلب قدري من آدم ارتداء كوتش اللعب ونزل للعب مع ميدو ليتمكن من النجاح في التعامل معه والحصول على معلومات.

ولكن آدم رفض في البداية إلى أن هدده قدري بنتيجة تحليل المخدرات، وأنه كان إيجابيا، وهو الأمر الذي دفع آدم للنزول إلى الملعب مع أحمد حسام ميدو.