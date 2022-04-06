قرار عاجل من «الصحة» بشأن مستشفيات العزل لمصابي كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المنحني الوبائي لفيروس كورونا في مصر يشهد انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات والوفيات، وكذلك عدد المتعافين، والذي وصل إلى 87%، وأكثر داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.

اقتصار مستشفيات العزل الكلي على 4 مستشفيات فقط

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا عمل على إحداث بعض التغيرات؛ فيما يتعلق بمستشفيات العزل الصحي، حيث وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة بتقليل أعداد المستشفيات الخاصة بالعزل الصحة الكامل إلى 4 مستشفيات فقط تتضمن كلا من العجوزة والعدسيات والنجيلة وقها، وفيما يتعلق بمستشفيات العزل الجزئي تم اقتصارها إلى 16 مستشفى فقط موزعين على مستوى محافظات الجمهورية.

تسجيل بعض المحافظات صفر إصابات بفيروس كورونا

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى بدء تسجيل بعض المحافظات «صفر» إصابات بسبب التوسعات في عملية التطعيمات المتعلقة بفيروس كورونا، مناشدا المواطنين مجددا بضرورة الحرص على الإسراع في الحصول على اللقاح من خلال التشكيل على موقع لقاح كورونا مصر، مطمئنا المواطنين من الأعراض الجانبية للقاحات.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية، وطالبت المواطنين بضرورة التواصل المستمر مع الوزارة من خلال كل الخطوط الساخنة للرد على تساؤلات المواطنين من خلال المصادر الرسمية لها.

وأكدت وزارة الصحة والسكان على أن الإجراءات الاحترازية ما زالت السلاح الفعال للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس، واللقاحات هي الأداة الرئيسية للنجاة من خطر الوفيات.