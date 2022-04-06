هل تسجل مصر صفر إصابات بفيروس كورونا؟ .. متحدث الصحة يجيب

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن محافظة البحيرة سجّلت صفر إصابات من فيروس كورونا، لافتا إلى أن الحالات الحرجة من المصابين ومن كانوا داخل العناية تم نقلهم إلى الأقسام العادية.

ولفت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن محافظة البحيرة كانت من المحافظات الأكثر إقبالا علي عملية التطعيم في حملة طرق الأبواب وساعدت الوزارة كثيرا في الوصول إلي المستهدف من التطعيم.

الوصول إلي المستهدف من التطعيم

وتابع المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، إن الوصول إلي صفر إصابات وارد حال تطعيم المستهدف من المواطنين، فكلما زاد عدد المواطنين الحاصلين علي لقاحات كورونا قلت معدل الخطر، لافتا إلي أن اللقاحات تعمل علي تخفيف حدة أعراض الفيروس وتقليل عدد أيام العزل المنزلي حال الإصابة بالفيروس وارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس.

البحيرة أكثر المحافظات إقبالا على عملية التطعيمات

وناشد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة التسجيل علي موقع وزارة الصحة والسكان للحصول على لقاح كورونا، مؤكدا أن الحصول علي اللقاح أصبح يتم في غضون 24 ساعة من لحظة التسجيل، مضيفا أنه لا داعي لعملية القلق في هذا التوقيت خاصة وأن العالم كله يتوسع في عملية التطعيمات للوصول الي مناعة القطيع.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، نجاح الدولة المصرية في توفير كافة أنواع اللقاحات منذ انتشار جائحة فيروس كورونا وليس نوع لقاح واحد، خاصة للمواطنين المسافرين في بعض الدول التي وضعت مجموعة من الشروط لدخولها ومنها الحصول علي لقاح معين، كاشفا عن حلو مصر من قوائم الانتظار للمسافرين في عميلة حجز اللقاح.

وتابع «عبدالغفار»، أن خطة الدولة المصرية تقضي بتطعيم 70% من المواطنين بنهاية شهر يونيه وهناك توسعات في مراكز تلقي لقاح كورونا، وخلال شهر رمضان تم تقسيم عمل المراكز الي فترتين لاستيعاب الطاقة البشرية ونطعم 250 الف مواطن يوميا بلقاحات كورونا علي مستوي محافظات الجمهورية.