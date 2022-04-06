نصائح مهمة من «الصحة» لمصابي الأمراض التنفسية في رمضان.. وطرق الوقاية

تحرص وزارة الصحة والسكان على وضع روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي، تزامنا مع شهر رمضان الكريم، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة الحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين.

وقدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح التي يجب على مصابي الأمراض التنفسية اتباعها خلال شهر رمضان، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها لابد من الابتعاد عن الأماكن المغلقة، والالتزام بارتداء الكمامات وخصوصا في الأماكن المزدحمة.

تجنب الأبخرة والروائح النفاذة

وتابعت الوزارة أنه لابد من الإكثار من شرب السوائل بين الإفطار والسحور، والإلتزام بالأدوية طويلة المفعول التى تغطي فترة الصيام، لافتة إلى تجنب الأبخرة والروائح النفاذة، وضرورة الإقلاع عن التدخين، وتجنب التعرض للتدخين السلبي قدر الإمكان.

وأضافت الوزارة أنه لابد من تناول الأطعمة التي تقوي المناعة والغنية بالمواد المضادة للأكسدة مثل الفواكه والخضروات، مشيرة الى أهمية استشارة الطبيب عند الشعور بأي أعراض تنفسية، مؤكدة أن الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام وعدم التكدس هو الحماية الأولى من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

موقع تسجيل وزارة الصحة والسكان التابع لوزارة الصحة

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الإسراع فى حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، موضحة أن حجز التطعيم يكون من خلال موقع تسجيل وزارة الصحة والسكان التابع لوزارة الصحة المصرية، مطمئنة المواطنين من توافر كافة اللقاحات على مستوى جميع مراكز تلقي لقاح كورونا.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال مواقع التواصل الإجتماعى والخط الساخن لها 105، وتلقي كافة الاستفسارات المتعلقة بفيروس كورونا، والرد عليها من خلال المصادر الرسمية لها.