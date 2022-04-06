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«الصحة» تحذر من تجاهل الجرعة التنشيطية للقاح كورونا: تعزز المناعة

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مريم الخطري
10:09 ص | الأربعاء 06 أبريل 2022
الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

حذر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، من عدم الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا في مصر، مشيرا إلى أن عزوف بعض المواطنين عن أخذها وعدم الاستجابة لرسالة الوزارة سببه الكسل، وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الجرعة التنشيطية من اللقاح، ليست أمرا ترفيهيا، إذ تعمل على تعزيز مناعة الجسم ضد فيروس كورونا والمتحورات التي تظهر من وقت لآخر.

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا في مصر

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، عن عدد الحاصلين على الجرعة التنشيطية، إن هناك توسعات لمراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، إذ بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثالثة أكثر من مليون و200 ألف مواطن، موضحا أن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لا يشترط الحصول عليها في وحدة أو مركز محددين ولكن يمكن الحصول عليها في أي مكان قريب للشخص.

ونفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تسجيل أي نوع من متحورات كورونا الجديدة، مشيرا إلى أن المتحورات سمة أساسية للفيروسات وليس فيروس كورونا فقط وهو أمر وارد ومتوقع، موضحا أن المتحورات التي تظهر في التوقيت الحالي، ضعيفة مقارنة بمتحور دلتا على سبيل المثال، وذلك دليلا على رغبة الفيروس في البقاء.

وناشد «عبدالغفار» المواطنين، بضرورة الحصول على اللقاح، نظرا لأهميته في تخفيف حدة الأعراض حال الإصابة بالفيروس ولكنها لا تمنع الإصابة به، ولا صحة لوجود نقص في لقاحات كورونا في مصر: «سنظل نؤمن احتياجاتنا من اللقاحات حتى نهاية 2022».

ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وكشف «عبدالغفار» عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وطمأن المواطنين بشأن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، قائلا: «ستظل حالة الطواريء مستمرة، لمتابعة فيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية»، بحسب حديثه لـ«الوطن».

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.