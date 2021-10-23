نائب وزير الاتصالات: 11 مليون معاملة على بوابة مصر الرقمية خلال عام

قال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة بدأت التحول الرقمي بما يسمى بـ«البنية المعلوماتية» عندما جرى تجميع قواعد البيانات، ومن خلال هذه البيانات تم استكشاف المشكلات، ووضع سياسات لجعل هذه البيانات تتكامل مع بعضها، مشيرًا إلى أن ميزانية التحول الرقمي زادت 30 ضعف عندما تولى منصبه في الوزارة عام 2015.

وأشار إلى أن بوابة مصر الحكومية أنجزت 11 مليون معاملة خلال عام واحد فقط، وبالتالي قللت التكدس، لذلك تستهدف الدولة زيادة الإقبال على البوابة، بتقديم 93 خدمة من 8 جهات رئيسية، زارها أكثر من مليون مواطن، بزيادة تقدر بما يتراوح بين 10 آلاف و12 ألف معاملة في اليوم، وتعتبر خدمات التموين هي الأكثر استخدامها بين المتعاملين، إذ أن خدماتها مجانية، وجرى الاطلاع على مليون ملف في المعاشات خلال 4 أشهر.

أهمية التحول الرقمي

وعن أهمية التحول الرقمي وحصول الدولة على معلومات المواطنين، قال العطار خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «الحياة»: «قمنا باستغلال هذه البيانات في منظومة التموين، فقد كان الدعم يصل إلى غير مستحقيه في الماضي، واستطعنا منع الدعم عن عدد كبير من المواطنين لم يكن لديهم الحق في الحصول عليه، كما قمنا بإدخال مواطنين أخرين مستحقين له».

أهمية تجميع البيانات

وتابع نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تجميع البيانات سيكون مهما في المشروع الرئاسي «حياة كريمة» للتعرف على مهارات ومهن وعوامل إنتاج المواطنين: «مفيش دولة النهاردة بتشتغل دون قاعدة بيانات».

وأكد أن البنية التحتية المعلوماتية كانت مهلهلة لكن جرى التعامل مع هذا الوضع وستكون العاصمة الإدارية الجديدة أيقونة في هذا الأمر، إذ سيكون لمصر مركز بيانات عملاق.