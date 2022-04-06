فرنسا: ننتظر موافقة روسيا على إجلاء المدنيين من ماريوبول الأوكرانية

أفادت شبكة روسيا اليوم الإخبارية، أن الحكومة الفرنسية أعلنت أنها انتهت من باريس تحضيرات عملية إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول في دونباس، مؤكدة أنها تنتظر موافقة موسكو لبدء العملية الإنسانية في أقرب وقت.

إجلاء المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية

وقال غابريل أتال، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطرق خلال مكالمته مع الرئيس الروسي الروسي فلاديمير بوتين، للحديث حول الخطوط الرئيسية لبدء العملية الإنسانية في ماريوبول من أجل إجلاء المدنيين.

ولفت إلى أن العملية الانسانية لا تشمل فقط إجلاء المدنيين وإنما في الوقت ذاته إيصال المساعدات إلى المواطنيين الذين لا يرغبون في المغادرة.

متحدث الإليزيه: موافقة روسيا مطلوبة

وأكد المتحدث الرسمي باسم الإليزيه، أن العملية جرى التخطيط لها والانتهاء من كل تفاصيلها ولكن لابد من الحصول على موافقة السلطات الروسية من أجل البدء في تنفيذها.

ودخلت العملية العسكرية يومها الـ42 على التوالي، وسط تصاعد وتطورات في الاحداث، وكان آخرها جرائم مدينة بوتشا، حيث تم ايجاد أكثر من 300 جثة لمدنيين أوكرانيين مقتولين في شوارع المدينة بعد ربط أيديه من الخلف، وهو الأمر الذي أدى إلى تصاعد الأحداث بعد اتهامات الجانب الأوكراني بروسيا بأنها المسئولة عن هذه الجرائم في الوقت الذي نفت فيه موسكو هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه الصور مفبركة من قبل كيييف.

وقامت عدة دول أوروبية، بطرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أرضيها مثل ألمانيا وأسبانيا وإيطاليا وسولوفينيا والنرويج واليونان، اعتراضا ًعلى جرائم بوتشا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن فجر الخميس 24 فبراير الماضي، أن بلاده تشن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم دونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية ، بحسب تصريحات الرئيس الروسي.

وأكد بوتين أن العملية العسكرية غير محددة بوقت، ولن تنتهي إلا بعدما تحقق أهدافها.