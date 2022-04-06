روسيا: موافقة أوكرانيا على شروطنا في المفاوضات ستنهي العملية العسكرية

أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أنّ موافقة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على الشروط المطروحة في المفاوضات، ستنهي العملية العسكرية، وفقا لما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وأضافت الرئاسة الروسية، أنّ الانسحاب من كييف بادرة حسن نية لتهيئة ظروف اتخاذ قرارات جادة في المفاوضات.

روسيا: لا نتواصل مع الناتو

وفي السياق ذاته، قال نائب وزير الخارجية الروسي: «لا نتواصل مع الناتو، وليس هناك ما نتحدث عنه حتى اللحظة»، وفقا لما ذكرت قناة «العربية».

الحرب الروسية الأوكرانية

وأجريت آخر جولة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا نهاية مارس الماضي، فيما لم يتم الإعلان عن التوصل لاتفاقات يتم تنفيذها على أرض الواقع، وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرون من فبراير الماضي، وفرضت العديد من الدول عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا.