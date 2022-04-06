أسواق روسيا تتجاهل العقوبات الدولية.. والروبل يقترب من مستويات ما قبل الحرب

ظل سعر الروبل الروسي ثابتًا عند نحو 83 مقابل الدولار اليوم الأربعاء، مستقرًا قرب مستويات ما قبل الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، حيث تجاهلت الأسواق المالية الروسية إلى حد كبير التهديدات بفرض عقوبات غربية جديدة.

الروبل يتجاهل العقوبات الدولية

وأعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات جديدة على موسكو، تستهدف البنوك والمسؤولين الروس، وتحظر الاستثمار الجديد في روسيا، كما اقترح الاتحاد الأوروبي فرض حظر على الفحم الروسي، بينما يتطلع إلى اتخاذ إجراءات ضد النفط والغاز الروسي في مرحلة ما كوسيلة للضغط على موسكو.

الروبل سيتراجع لـ86.20 بنهاية يونيو

تاريخيًا، وصل الروبل الروسي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 150 في مارس 2022، ومن المتوقع تداول الروبل الروسي عند 86.20 بنهاية هذا الربع (أبريل – يونيو 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics، التي قدّرت بالنظر إلى المستقبل، أنّه سيتم التداول عند 95.68 روبل للدولار الواحد في غضون 12 شهرًا.

بيانات التضخم الأسبوعية

وفي غضون ذلك، سيركز المستثمرون على بيانات التضخم الأسبوعية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من اليوم، وقد تزيد مؤشرات تباطؤ التضخم من فرص البنك المركزي الروسي بخفض سعر الفائدة في اجتماع مجلس إدارته المقبل أواخر أبريل، بعد أن انخفض لنحو 150 مقابل الدولار في مارس بسبب العقوبات الدولية، قبل أن يستعيد الروبل مؤخرًا تلك الخسائر حيث رفعت السلطات سعر الفائدة إلى 20% في فبراير.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الشهر قبل الماضي، تعرضت موسكو إلى عقوبات أمريكية وأوروبية مكثفة، استهدفت وقف تمويل الحرب ودفع السلطات الروسية للرجوع عن حملتها العسكرية في أوكرانيا، والمستمرة منذ أكثر من شهر ونصف حتى الآن.