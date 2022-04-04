الصليب الأحمر: إيقاف فريقنا في طريقه إلى مدينة ماريوبول

قال الصليب الأحمر الدولي، اليوم الاثنين، إنّه تم إيقاف فريقهم وهو في طريقه إلى مدينة ماريوبول الأوكرانية، وفقاً لما نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

تدمير مدينة ماريوبول

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن فاديم بويتشينكو، رئيس بلدية ماريوبول المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا، أن المدينة «دمرت بنسبة 90%» فيما «40% من بنيتها التحتية غير قابلة للإصلاح»، وقال في مؤتمر صحفي إنّ الخبر المحزن هو أن 90% من البنية التحتية للمدينة دُمرت، و40% منها غير قابلة للإصلاح، مضيفاً أن «نحو 130 ألف نسمة لا يزالون محاصرين فيها، وتشهد المدينة أوضاعاً إنسانية مزرية للغاية نتيجة القصف الروسي المستمر بالمدفعية الثقيلة وسلاح الجو الروسي الذي أودى بحياة مئات الضحايا من المدنيين الأوكرانيين».