«كل يوم قصة».. حكاية رجل قتل 100 نفس ودخل الجنة

سرد شريف شحاتة، قصة رجل مات في الطريق بعد أن قتل مائة نفس ثم تاب توبة نصوحا، واتجه إلى أرض أخرى لم يسبق له أن أزهق فيها روحا.

خلاف الملائكة على الرجل

وأضاف «شحاتة» خلال تقديم برنامج «كل يوم قصة»، على تليفزيون الوطن، أن ملائكة الجنة أرادت أن تأخذه إلى الجنة لأنه تاب، بعد إزهاقه كل تلك الأرواح، وهي ترى أنه تاب ولا داعي لدخوله النار، وملائكة النار تريده في النار، لأنه مات قبل أن يصل إلى تلك الأرض التي كان يقصدها.

وتابع: «ليس سهلا أن يُعفَى عنه بعد إزهاق كل تلك الأرواح، والصحيح أن يكون مثواه النار، وملائكة الجنة حجتها أن القاتل تاب إلى ربه، وقصد أرضا أخرى لكن المنية لم تمهله طويلا، فمات قبل أن يصل إليها، وينبغي أن يكون من أهل الجنة وليس النار، وهو حوار مثمر لا شك ولكن فيه كثير من الجدل، والاجتهادات بحيث يتاح أن يحرز كل فريق نصرا على الآخر، ويفوز بالرجل القاتل.

حسم مصير الرجل

وأضاف أنه بعد شد وجذب بين الملائكة، اهتدى الفريقان لحل وسط يجعلهما يلتقيان في منتصف الطريق لإنهاء الخلاف، وهو حساب المسافة من المكان الذي مات فيه الرجل إلى المكان الذي قصده والمكان الذي تحرك منه، وهذه نقطة التلاقي بين الفريقين، ومهما تكن النتيجة فإن كل فريق ينصرف إلى حال سبيله راضيا ومقتنعا.

وأوضح شحاتة، أن الفريقين حسبا المسافة، ووجدا أن الرجل قطع أكثر المسافة إلى القرية الطاهرة، وذلك بفضل توبته النصوح، فحُمِل إلى الجنة.