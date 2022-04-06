المترو: الدفع بـ8 قطارات إضافية لمواجهة زحام المحطات في شهر رمضان

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن انتظام حركة مسير القطارات بالخطين الأول والثاني دون أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، تزامنا مع خامس أيام شهر رمضان 2022، حيث تم تجهيز جميع القطارات وتجهيز وحدات إسعافية بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة طوال شهر رمضان، علاوة على تعقيم وتطهير القطارات والمحطات، لمواجهة فيروس كورونا.

قطارات إضافية لمواجهة زحام الركاب بالمحطات في رمضان 2022

وأكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنّ ساعات العمل في رمضان 2022 تبدأ الساعة 5.15 صباحا وتنتهى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، مشيرا إلى أن الشركة ستدفع بـ8 قطارات إضافية بالخطين الأول والثاني، وذلك لتخفيف الزحام على أرصفة المحطات طوال شهر رمضان، ومنع حدوث أي تكدسات داخل عربات القطارات، موضحا أن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد كورونا يتم تنفيذها بشكل دوري.

لم نرصد حالات إصابة بكورونا أول أيام رمضان 2022

وقال «عبدالهادي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ حركة مسير القطارات منتظمة منذ صباح اليوم، دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، لافتا إلى أنه تم نشر فرق الطوارئ والصيانة على جميع أرصفة المحطات، لمواجهة الأعطال الطارئة والعمل على إصلاح العطل، لمنع تعطل حركة القطارات، مؤكدا أن الشركة لم ترصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الركاب في أول أيام شهر رمضان 2022.

تقليل زمن التقاطر في رمضان 2022

وأوضح أنه تم تقليل زمن التقاطر بين القطارات بالخطين الأول والثاني، طوال شهر رمضان 2022، لمنع حدوث أي تكدسات على أرصفة المحطات، مؤكدا أنه تم توزيع ما يقرب من 10 آلاف وجبة إفطار سريعة على الركاب بالمحطات، حتى الآن، وأن الشركة ستواصل توزيع الوجبات السريعة على الركاب طوال شهر رمضان المبارك، مضيفا أن جميع المحطات يتم تعقيمها كل ساعتين، لمواجهة فيروس كورونا.